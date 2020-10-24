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В Нагорном Карабахе продолжаются бои

Москва, 24.10.2020

Армения сообщила о боях по всем направлениям фронта в Нагорном Карабахе.

«На всех направлениях линии фронта идут локальные бои. Части Армии обороны успешно предотвращают наступательные действия противника, сохраняя под контролем оперативно-тактическую обстановку», – написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Вчера, 23 октября, Государственный секретарь США Майк Помпео в Вашингтоне провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном. Помпео призвал стороны прекратить насилие в Нагорном Карабахе и заявил о важности переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

10 октября и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашение о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашения.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана. 

 

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