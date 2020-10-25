Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Азербайджан заявил о продолжении успешного наступления в Нагорном Карабахе в ночь с 24 на 25 октября. «Войска Азербайджанской Армии, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях... В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта», – говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Сообщила о боях в Нагорном Карабахе и армянская сторона, заявив об обстреле мирных населенных пунктов. «В настоящий момент ведутся боевые действия на местах на всех направлениях линии фронта», – написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Около 13.00 по московскому времени Азербайджан заявил об ответном ударе по своей территории. «Противник обстреливает наши населенные пункты. Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу территорию Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов», – заявили в министерстве обороны Азербайджана.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.