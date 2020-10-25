Белорусские власти и оппозиция готовятся к противостоянию

В Минске белорусские власти отключили интернет, в центре города не работает общественный транспорт и туда стягивается спецтехника, дополнительные силы милиции и армии. Таким образом, власть пытается не допустить митинга оппозиции, который традиционно проходит по воскресеньям, собирая от 100 тыс до 200 тыс участников.

Сегодня, 25 октября, истекает время ультиматума, который предъявила властям бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы к 25 октября Лукашенко ушел в отставку, а на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Тихановская заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

Ранее посольство США в Белоруссии выступило с предупреждением для своих граждан, находящихся в стране, о том, что мирные демонстрации могут перерасти в серьезные беспорядки. Кроме того, американское посольство посоветовало создать трехдневный запас продуктов питания, воды, медикаментов, денег и предметов первой необходимости для использования в чрезвычайных ситуациях.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.