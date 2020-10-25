Эрдоган повторно оскорбил Макрона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь повторил свои слова о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно пройти психиатрическое обследование. «Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование», – заявил турецкий президент.

Ранее Париж, после оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций. Кроме пожеланий в адрес Макрона «лечить свою психику», Эрдоган заявил, «европейский фашизм вышел на новый уровень».

Недовольство президента Эрдогана вызвал план Макрона по борьбе с исламским радикализмом во Франции.

В августе этого года, в ответ на турецкие военные учения, французская армия провела совместные с Грецией военные учения. Таким образом, Париж дал понять Анкере, что не допустит силового захвата шельфа греческих островов и Кипра Турцией.

В ноябре 2019 года Эрдоган советовал Макрону «проверить собственные мозги». Так турецкий президент отреагировал на слова французского лидера о «смерти мозга НАТО».