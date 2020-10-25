Госдеп предупредил о готовящихся в Турции терактах

Посольство США в Турции предупредило своих граждан, находящихся в этой стране, о возможных терактах в Стамбуле, направленных против граждан США и других иностранцев.

Дипмиссия заявила, что получила «достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Стамбуле, в том числе об атаках против Генерального консульства США».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдога заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно «лечить свою психику» и сказал, что «европейский фашизм вышел на новый уровень». Так Эрдоган отреагировал на планы Макрона по борьбе с исламскими терактами, регулярно происходящими во Франции.