Коронавирус в России: опубликована новая статистика заболевших и умерших

По информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 16 710 новых забелоевших коронавирусом. Всего к утру 25 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 513 877. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 138 522 (+7 704) россиян, активных случаев – 349 305 (+8 777). Жертвами коронавируса в РФ стали 26 050 человек – 229 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 4555 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+709), Подмосковье (+491), Нижегородская область (+396) и Ростовская область (+306).

Напомним, 24 октября в России выявили 16 521 новых больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от COVID-19 в российской столице составило 6 380 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.