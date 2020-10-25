Местные выборы на Украине: партия Зеленского потерпела разгромное поражение

На Украине состоялись выборы в местные органы власти – украинцы выбирали мэров городов и депутатов городских и сельских советов.

По результатам выборов мэров всех украинских городов (по данным экзит-полов) – ни один представитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не смог одержать победу на выборах.

По данным экзит-полов на выборах в Киеве действующий мэр Виталий Кличко набирает около 48% голосов, а представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук идет на четвертом месте с 8% голосов. По результатам экзит-полов на выборах в Киевский городской совет «Слуга народа» идет на третьем месте с 9,5% голосов. На выборах в горсовет Мариуполя «Слуга народа» занимает четвертое место с 5,7% голосов. В Харьковский городской совет партия Зеленского проходит с 12,9% голосов, заняв третье место среди партий. В Днепровский городской совет (бывший Днепропетровск) «Слуга народа» так же заняла третье место среди партий с 15,2% голосов. В Одесский городской совет «Слуга народа» проходит на третьем месте с 15,95% голосов избирателей.

В июле 2019 года «Слуга народа» победила на парламентских выборах на Украине, получив 43,1% голосов по партийным спискам.