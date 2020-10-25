Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, но обещал вернуться

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов после того, как защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Об этом спортсмен рассказал в интервью, размещённом в официальном микроблоге Twitter UFC.

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена... Хочу также поблагодарить всех болельщиков. Когда я начинал, очень многие не верили в меня. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался – это моя мама», – заявил Нурмагомедов.

Позже Хабиб сказал, что очень скоро может вернуться в профессиональный спорт, но уже в качестве тренера молодого поколения бойцов.

«Мы вернёмся на вершину. Очень скоро», – резюмировал Хабиб

Напомним, минувшей ночью в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. Это победу он посвятил своему отцу, который недавно скончался от последствий коронавируса. Всего в активе великого российского бойца 29 побед в 29 поединках.