Прогноз погоды на зиму обескуражит россиян

Никого уже не удивляет тот факт, что прогноз погоды регулярно корректируется и дополняется. Климатическая карта мира продолжает оставаться нестабильной, что ещё отчетливее наблюдается в случае с прогнозом на зиму. Если ещё недавно синоптики предполагали, что нынешний зимний сезон будет коротким и скупым на осадки, то сейчас они предупреждают о снежных буранах и очередных температурных перепадах по всей территории России.

В любом случае, понятно, что прогноз на предстоящую зиму обескуражит россиян. Ожидаются обильные снегопады и колючие морозы, но при этом для всех регионов погода будет разной. Где-то установится умеренный минус и небольшие метели, где-то – аномальный холод, а где-то можно будет наблюдать череду осадков и почти весеннее тепло.

Прогноз погоды на декабрь. Предварительный прогноз синоптиков

Предварительный прогноз синоптиков обескураживает нас тем, что местами зима наступит раньше положенного срока: уже в конце ноября заметно похолодает на Дальнем Востоке, где ударят 25-градусные морозы. В то же время территория Сибири ещё долго не вспомнит о наступлении зимы, так как метеорологи предполагают, что до середины декабря традиционно зимние регионы России останутся малоснежными и умеренно тёплыми.

Холода придут в Сибирь только к концу декабря, но назвать их аномальными можно с трудом. Например, в Новосибирске прогнозируется до минус 20, в Красноярске – до минус 17. В целом, это мало удивит привыкших к суровым морозам сибиряков, но возможно порадует тех, кто хотел бы встретить Новый год со снегом и умеренными морозами.

В Москве и Санкт-Петербурге, как и предполагалось раннее, климатическая обстановка будет синхронной, что большая редкость. Начало зимы в двух столицах будет прохладной, но без резких температурных скачков: до минус 3-5 днём и не менее минус 5 ночью. Ближе ко второй декаде погодный фон начнёт штормить – это проявится в виде продолжительных и обильных осадков, усилений ветра и небольших морозов. Но в целом, можно будет заметить, как показатели термометров неуверенно держат планку на минус 4-6. Хотя ближе к Новому году может резко похолодать. Но это пока неточно.

На юге России погода прогнозируется более, чем комфортная: на территории Кубани и Крымского полуострова установится сухой климат до плюс 5, немного холоднее будет в Ставрополье – до плюс 3. Метеорологи отмечают, что в горных регионах юга страны погода днём и ночью может заметно отличаться, да и в целом следует учитывать то, что на протяжении декабря климатические кульбиты продолжат оставаться своего рода «нормой».

Погода в январе. Долгосрочный прогноз синоптиков

Для многих регионов России январь окажется куда более зимним: практически сразу после новогодних праздников ожидается умеренное похолодание, что особенно актуально для жителей Сибири и Поволжья.

Южная часть страны проведёт январь в сухом режиме, но высокая влажность и усиление ветра сделают погоду максимально неприятной. Особенно дискомфортно будет в Сочи: здесь возможны дождь и снег, нарастание слякоти и даже гололедица. В Крыму погода окажется более стабильной и, как прогнозируют специалисты, на полуострове январь пройдёт относительно спокойно.

В Москве и Петербурге ожидаются морозы, которые периодически будут граничить с резким повышением столбиков термометров. Всё это создаст дискомфорт для метеозависимых граждан. Кроме того, прогнозируются снегопады, сильный ветер и постоянные скачки атмосферного давления.

Можно заключить, что январь не просто обескуражит – он станет настоящим испытанием для тех, кто уже и так устал от погодных сюрпризов.

Прогноз погоды на февраль

Ранее синоптики называли февраль 2021 «непредсказуемой оттепелью». И это закономерно: в новом году последний месяц зимы удивит нас не меньше, чем весь прогноз на 2020 год.

По предварительным данным, февраль 2021 на Русской равнине будет намного теплее, чем предыдущие. Ожидается, что в регионах России температурные отметки превысят норму, что особенно отразится на северо-западной части страны и в районах Черноземья.

Неожиданно тёплая погода установится даже на Урале: в Свердловской области дневная температура составит всего минус 11, в Челябинской – минус 8. Местами к погоде добавятся снегопады и порывы ветра, что сделает погоду еще более непредсказуемой.

Южные края нашей страны погрузятся в куда более стабильную климатическую обстановку, но и здесь всё не так однозначно. Дожди вместе со снегом, скачки температуры от минуса к плюсу и прочие аномалии – всё это сделает нахождение на улице не таким приятным, как хотелось бы.

Непривычно тепло будет в Воронежской и Курской областях – до минус 4 днём. Синоптики отмечают, что для регионов это аномально тепло. И даже несмотря на влияние холодного арктического фронта, центральные области России рано ощутят на себе скорый приход весны.

Напомним, любой прогноз даёт нам лишь приблизительные данные о том, что ожидает нас этой зимой. Погода продолжает менять свои планы, но надеемся, что уже в ближайшее время прогнозы синоптиков станут более предсказуемыми и понятными.