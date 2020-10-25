США заявили о заключенном перемирии между Арменией и Азербайджаном

Государственный департамент США заявил о заключении перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое должно начаться 26 октября в 8.00 по местному времени.

«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованном в Москве 10 октября», – говорится в заявлении госдепа.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня, однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.