В Белоруссии проходят акции протеста оппозиции

В Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста оппозиции. В столице силовики перекрыли часть улиц и стянули в центр города большой количество личного состава и спецтехники. Кроме того, в Минске был отключен мобильный интернет и заблокирована работа общественного транспорта. Несмотря на это на оппозиционный митинг в Минске вышло более 100 тыс человек, которые прошли по центру города. Власти дали пройти акции относительно спокойно – на этот раз не применялись водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Сообщения о задержаниях и применении против протестующих слезоточивого газа приходят из провинции – Гродно, Бреста и Новополоцка. В Миске были единичные случаи задержаний граждан, которые в одиночку или небольшими группами двигались в сторону центра города.

Сегодня, 25 октября, истекает время ультиматума, который предъявила властям бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко ушел в отставку, прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов и освобождения политических заключенных. Тихановская заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.