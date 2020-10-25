В Минске силовики разгоняют завершившуюся акцию протеста

В столице Белоруссии, после завершения митинга оппозиции, милиция и неизвестные в зеленой униформе начали разгон и задержания граждан, которые расходились после акции протеста в центре города. При этом силовики стреляют по людям резиновыми пулями, применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Милиция задерживает граждан не только на центральных улицах города, но и во дворах жилых домов.

Сегодня, 25 октября, в Минске состоялся марш оппозиции, в котором приняли участие более 100 тыс человек. Его участники мирно прошли по центру города. Из-за большого количества участников марша, власти не решились на разгон несанкционированного мероприятия.

Сегодня, 25 октября, истекает время ультиматума, который предъявила властям бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко ушел в отставку, прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов и освобождения политических заключенных. Тихановская заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.