Во Франции зафиксирован антирекорд по заражению коронавирусом

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что 24 октября в стране выявлено свыше 45 422 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Предыдущее максимальное суточное количество заражений коронавирусом было зафиксировано 23 октября – 42 032 человек.

Резкое увеличение числа заразившихся связано не только с проведением массового тестирования – если в начале сентября вирус выявлялся в 4,5% случаев, то сейчас доля положительных тестов выросла до 16%.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в столичном регионе Франции и ряде районов «красной зоны» с 17 октября вводится комендантский час с 21.00 до 06.00, который продлится как минимум четыре недели.

В конце марта 2020 года, когда количество ежесуточных заражений коронавирусом не превышало 8 тыс в сутки, французские власти ввели жесткий карантин в стране. По итогам второго квартала 2020 года из-за введенного карантина и вынужденной остановки экономики страны ВВП Франции упал на 13,8%.