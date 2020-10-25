Вся правда о московских кабелях

Благодаря таким производствам добывают полезные ископаемые, покоряют космические высоты и океанические глубины, молниеносно передают большие объемы информации, производят важнейшую для города продукцию и защищают границы нашей Родины.

По случаю Дня работника кабельной промышленности, который ежегодно отмечается 25 октября, мы решили рассказать вам об этом интересном и важном промышленном направлении. А еще о самых разных московских кабелях, которые лежат глубоко под землей, летят в космос и даже могут самостоятельно «рассказать» о себе новому владельцу.

Азы отрасли

Начнем с того, что на долю столичной кабельной промышленности, по данным ГБУ «Аналитический центр», приходится почти пятая часть (точнее 19%) в общем объеме промышленного производства электрического оборудования в Москве.

«За семь лет, с 2013 по 2019 год оборот компаний кабельной отрасли столицы вырос в 1,8 раза. Для крупных и средних организаций этот показатель увеличился еще больше - в 2,3 раза. Если отслеживать динамику темпа роста оборота по крупным и средним организациям от года к году, то в 2015 году по сравнению с предыдущим он был 107,7%, через год - 105,1%, в 2017 году достиг отметки в 144,2%, а в 2018 и 2019 годах составил 124,0% и 122,7% соответственно. Иными словами, с 2015 года мы наблюдаем системное и уверенное укрепление отрасли», – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Сегодня в Москве работают 34 предприятия кабельной промышленности. Их продукция поставляется на производства оборонного комплекса, нефтегазового сектора, атомной энергетики, предприятия, работающие в сфере строительства и космической промышленности, а также многие другие. По итогам 2019 года совокупная выручка столичных кабельщиков превысила 22 млрд рублей, что более чем на 1 млрд больше показателя предыдущего года. Налоги, уплаченные ими в региональный бюджет за этот же период, составили более 3,02 млрд рублей, в 2018 году ­ 2,25 млрд рублей. За первые три квартала 2020 года благодаря деятельности этих компаний столичный бюджет пополнился еще на 1,42 млрд рублей. На предприятиях отрасли трудятся более 5200 сотрудников.

Из представленных в столице более чем 30-ти производств кабельной отрасли треть, а точнее 11 организаций, относятся к средним и крупным предприятиям. В их числе, например, ОАО «ВНИИКП», Группа компаний «Москабельмет», ООО НПП «Спецкабель». Такие компании дают работу более 4600 тысячам горожан, на их долю в 2019 году пришлось 19 млрд рублей выручки, а в 2018 году - 18 млрд рублей. Их налоговые отчисления в столичный бюджет за три квартала 2020 года превысили 1,2 млрд рублей.

На московском рынке кабельной продукции работают очень разные компании: от крупных игроков с более чем столетней историей до небольших предприятий.

Опоясать кабелем землю

Столичные кабели успешно поставляются даже в самые отдаленные страны мира. Только за первые 8 месяцев 2020 года московский экспорт этой продукции составил 39,66 млн долл. США - это на 2,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Между тем, московские производители кабельной продукции уже не первый год системно наращивают экспортную составляющую. Так, в 2017 году ее экспорт составил 57,77 млн долл. США. Через год этот же показатель достиг отметки в 59,73 млн долл. США., что на 3,4% выше, чем в 2017. В 2019 экспорт столичной этой продукции взял новую высоту, увеличившись еще на 7,9% и составив 64,47 млн долл. США», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Расширялась и экспортная география столичных кабельщиков. Три года назад их продукцию закупили 103 страны мира, ключевыми направлениями стали Казахстан (16,64 млн долл. США), Беларусь (14,43 млн долл. США), Индия (5,05 млн долл. США), Франция (2,60 млн долл. США) и Мьянма (2,38 млн долл. США).

В 2018 году пятерка импортеров-лидеров несколько изменилась: Беларусь вышла на первое место с объемом 15,40 млн долл. США, на втором оказался Казахстан (6,84 млн долл. США), а третье, четвертое и пятое ушли к Франции (5,87 млн долл. США), Армении (3,95 млн долл. США) и Китаю (3,32 млн долл. США). Кроме того, год ознаменовался для столичных кабельщиков освоением новых рынков. В 2018 году в число импортёров вошли Гватемала, Пакистан, Мальдивы, Уганда, Никарагуа, Саудовская Аравия, Панама, Замбия, Тайвань, КНДР, Того, Чад и Чили.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Год спустя пятерку лидеров помимо бессменных Беларуси (18,32 млн долл. США) и Казахстана (17,62 млн долл. США) составили Китай (3,12 млн долл. США), Узбекистан (2,64 млн долл. США) и Индия (2,58 млн долл. США). В 2019 году столичные кабели закупили в общей сложности 105 стран, в том числе и новые импортеры: Непал, Южная Осетия, Вануату, Боливия, Республика Македония, Габон, Ливия, Черногория, Босния и Герцеговина, Ангола, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сенегал, Французская Гвиана, Эль-Сальвадор, Шри-Ланка и Мали. По итогам 8 месяцев 2020 года в число новых рынков вошли Албания, Греция, Уругвай, Эфиопия, Сейшелы.

Лидером по импорту столичных кабелей в этом году остается Казахстан, который за 8 месяцев приобрел этой продукции на 11,29 млн долл. США. За ним следует Беларусь с объемом в 9,75 млн долл. США и Польша – 1,98 млн долл. США. На четвертом месте расположился Узбекистан, который закупил у столичных кабельщиков их продукции на 1,27 млн долл. США. Замыкает пятерку ведущих стран-импортеров Германия, которая за 8 месяцев 2002 года потратила на приобретение столичной кабельной продукции 0,94 млн долл. США.

Лучшее – всем и каждому

А вы знали, что в Москве производятся лучшие кабели в России? Так, в прошлом году кабель ТЭВОКС столичного «Завода Москабель», входящего в ГК «Москабельмет», одержал победу в рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в статусе «Новинка».

«Отметив 125-летний юбилей в этот непростой для всех год, мы продолжаем двигаться в направлении, которое определили для себя пять лет назад. Начали активную работу по обновлению процессов, оборудования и подходов к выпуску инновационной продукции — встали на путь автоматизации и цифровизации производства. И это принесло отличные результаты. За пять лет наши среднегодовые показатели заметно выросли: выручка — на 19 %, чистая прибыль — на 26 %, фондоотдача — 23%, рентабельность собственного капитала — на 24%. Повысилась и производительность труда — на 31%: уже второй год подряд в рейтинге Всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России» наши предприятия занимают первые два места в своей номинации», – рассказал Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет».

В группу компаний «Москабельмет» входят четыре промышленных предприятия. Это заводы по выпуску медной катанки («Элкат»), кабелей на среднее напряжение («Завод Москабель»), обмоточных проводов («Москабель-Обмоточные провода») и волоконно-оптических кабелей («Москабель-Фуджикура»).

С кабельной продукцией бесперебойно работает, развивается и растет метрополитен, строятся военные, медицинские, спортивные объекты, а также атомные станции в России и за рубежом.

«За последние несколько лет АО «Москабель-Фуджикура» поставило более 1000 км волоконно-оптических кабелей. Именно это в значительной степени помогло реализовать ряд важных проектов на магистральных линиях электропередач, принадлежащих ПАО «Россети». В преддверии Дня работников кабельной промышленности хочется поздравить и особенно отметить неизменное следование высоким стандартам качества, предъявляемым к самонесущим волоконно-оптическим кабелям связи на федеральном уровне, а также неординарную вовлеченность в процесс сотрудников, что крайне благоприятно сказывается на эффективности работы. АО «Москабель-Фуджикура», безусловно, является лидером отрасли», - рассказал Александр Турейко, исполнительный директор ООО «Связьремстрой» (партнер ВОЛС по заказам ПАО «Россети»).

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы



Продукция кабельной промышленности также используется для обновления ледокольного флота страны и даже реализации новых проектов по развитию ветрогенерации. Так, компания «Москабель-Обмоточные провода» поставляет необходимые комплектующие для реализации именно таких проектов. Она даже разработала специальные провода специально под требования строящихся ветроэлектростанций.

А еще кабельная продукция играет важнейшую роль в создании и развитии объектов военной инфраструктуры по всей стране. Но какую именно, мы не скажем, ведь это, как известно, разглашению не подлежит.

«Наше многолетнее сотрудничество с ГК «Москабельмет» основано на обеспечении ею гарантированного качества продукции. Далеко не каждое кабельное предприятие способно пройти многоступенчатые этапы согласования, контроль каждой технологической операции, приемку и аккредитацию кабелей для применения на объектах военного назначения. Качество кабелей играет фундаментальную роль в эффективном функционировании различных объектов военной инфраструктуры. Не имею возможности комментировать, о каких объектах идет речь, — это военная тайна. Одно могу сказать точно: от безопасности закупаемой нами кабельной продукции и от того, насколько планомерно осуществляется поставка, зависит реализация стратегически важных проектов по всей стране!», ­рассказал Вадим Куц, генеральный директор ФГУП «ГВСУ №5» (Министерство обороны РФ).

На кабеле - к звездам

На рынке столичной кабельной промышленности есть и гораздо более молодые, но не менее значимые производства. Например, кабельный завод «Спецкабель», созданный в 1997 году, начинал как разработчик кабельной продукции, а сегодня изготавливает самые разные слаботочные кабели для передачи данных. Его продукция применяется в любой отрасли, где необходимо быстро предавать информацию. Проще говоря – во всех.

Эти отрасли постоянно меняются, а вместе с ними - и востребованность тех или иных видов кабелей. Поэтому сегодня компания специализируется на мелкосерийном выпуске, фактически работая под заказ, что позволяет ей быстро подстраивать производство под изменчивый рынок.

Один из его исключительных продуктов – серия сверхлёгких симметричных кабелей, работающих по технологии Spacewire. Температурный диапазон их работы от минус 200 °С до плюс 200 °С, а вес одного метра самого легкого кабеля всего 40,7 грамма. Достичь таких характеристик удалось благодаря тому, что в 2018 году предприятие освоило технологию физического вспенивания фторопластовых материалов, а значит, смогло создать легкую и прочную пористую изоляцию.

С такими характеристиками ему не страшны любые условия эксплуатации. Поэтому он оказался особенно востребован для военной техники и авиационно-космической отрасли. Например, для ракетно-космических систем, имеющих информационно-вычислительные и управляющие комплексы.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Впрочем, продукция «Спецкабеля» исправно работает не только в космосе, но и в других экстремальных условиях.

«Наше производство очень гибкое, поэтому мы периодически делаем кабели под заказ, под конкретную, узкую задачу. Ну, например, мы, в соответствии с поступившим техзаданием, изготовили плавучие кабели для подводных роботов, работающих в глубинах озера Байкал. Есть у нас уникальные герметизированные кабели, для работы на подводных лодках и военных кораблях. Это уникальная для России и мира продукция. А вообще, у нас исторически так складывалось: какую бы новую серию слаботочных кабелей ни запускали, в нашей стране мы в большинстве случаев начинали изготавливать ее первыми. Поэтому мы уверены, что креативный и нестандартный подход в нашем деле – это важнейший фактор, неизменно толкающий нашу отрасль вперед», – рассказал коммерческий директор кабельного завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Цифровизацией – по контрафакту

В целом рынок кабельной продукции оценивается как достаточно стабильный, хоть и ощущает на себе некоторые последствия пандемии. Между тем, как и в любой отрасли здесь имеются свои проблемы.

Одной из первостепенных задач кабельщиков является борьба с фальсификатом. Сегодня проблема носит массовый характер, особенно в сегменте производства силовых кабелей. А ведь в данном случае контрафакт – это не просто некачественный товар, а реальная угроза короткого замыкания и, как следствие, пожара на производстве или в жилом доме.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Поэтому сегодня производители ищут возможности защитить свой продукт от подделок. И решения уже найдены. Так, на заводе ГК «Москабельмет» начали «вшивать» документацию о характеристиках кабеля прямо в оболочку, снабжая его своеобразным электронным паспортом. Система радиочастотной идентификации Magnetag – расположенные по всей длине кабеля радиометки с уникальным кодом. Сигнал с мобильного устройства с установленным приложением активирует такую радиометку, и она, возвращая код на устройство, выводит на его экран исчерпывающую информацию о продукте.

Эта технология не только на 100% позволяет защитить продукт от подделки, но и сводит к минимуму сопутствующую документацию, необходимость учета и маркировки, ведь все, что надо знать о кабеле – уже в нем. По мере работы кабеля информацию можно дополнять, записывая сюда историю эксплуатации, данные о соединяемых объектах и многое другое.

Еще одна задача кабельщиков – оптимизация промышленных процессов, которые сегодня немыслимы без цифровизации и роботизации. Например, на производстве «Москабельмет» уже давно трудится робот. Он взял на себя тяжелую физическую работу, которую раньше приходилось выполнять людям – забрасывает в промышленную печь тяжелые свинцовые слитки. Вес каждого из них составляет 20 килограммов.

Люди кабельной

Однако переживать не стоит. Никакие высокотехнологичные линии или промышленные роботы не смогут полностью заменить в кабельной отрасли людей. Особенно, если речь идет о профессионалах высокого класса.

Потребности в разной продукции кабельной промышленности достаточно переменчивы, и если рутинные задачи машине выполнить по силам, то тонкие технологические моменты робот уловить не в состоянии, как и максимально быстро переориентироваться на выпуск новой продукции. С этим согласны и на заводе «Спецкабель».

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«У нас не стандартизированное производство, а это значит, что мы постоянно изготавливаем что-то новое, чего раньше не делали. А это – опыт. Робот просто не в состоянии уловить такие нюансы, как, например, шероховатость оболочки кабеля или, например, он не сможет точно отцентровать жилу при наложении изоляции. Это под силу только высококвалифицированным специалистам. Именно такие у нас и работают. Так, на самых ответственных участках и самом дорогом оборудовании на нашем производстве трудятся те, кто в течение нескольких лет до этого оттачивал мастерство на оборудовании попроще. Таких специалистов мало даже в Москве, поэтому мы их воспитываем, а потом предлагаем такие условия работы, что они остаются с нами», – поделился коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов.

Столичные кабельщики продолжают успешно решать задачи, которые ставит перед ними рынок, а отрасль ­- системно развиваться.

«Кабельные предприятия Москвы ­- это уникальные организации. Ни для кого не секрет, что сохранение промышленного производства в мегаполисе, с безумно дорогой землей и повышенными логистическими затратами, требует от собственников и топ-менеджмента таких предприятий предельной концентрации, оптимизации производственных и бизнес процессов, постоянного развития и поиска своих, уникальных, не «ширпотребовских» ниш. И мы с гордостью говорим, что флагманы кабельной промышленности: группа Москабельмет, завод Спецкабель, головной проектный институт кабельной промышленности ВНИИКП не только сохранили свои научные базы и производства, но и постоянно развиваются в области инновационных решений и повышении эффективности», - подчеркивает заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Алексей Каукиайнен.