«Аэрофлот» привлек 80 млрд руб по итогам допэмиссии

Авиакомпании «Аэрофлот» удалось привлечь 80 млрд рублей по итогам дополнительной эмиссии акций, говорится на официальном сайте авиакомпании. Также сообщается, что на Московской бирже было размещено более 1,33 млрд ценных бумаг с 9 по 23 октября.

Таким образом общая доля правительства РФ увеличилась в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.

«По итогам предложения, включая предложение институциональным инвесторам путем формирования книги заявок, компания привлекла 80 млрд рублей в целях повышения ликвидности», - отмечается пресс-релизе на сайте компании.

Глава компании Виталий Савельев уточнил, что деньги будут направлены «на общие корпоративные цели» и снижение долговой нагрузки. Он надеется, что дополнительные средства помогут авиаперевозчику восстановиться после кризиса.

Ранее правительство РФ одобрило эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что по итогам размещения доля государства в «Аэрофлоте» должна быть не меньше нынешней. Сегодня крупнейшими держателями акций «Аэрофлота» является Росимущества (51,2%).