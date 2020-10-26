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«Академик Черский» возвращается в Мукран после тренировки под Калининградом

Москва, 26.10.2020
  • «Академик Черский» возвращается в Мукран после тренировки под Калининградом

«Академик Черский» вновь держит курс на Мукран

Виталий Невар/ТАСС

Трубоукладчик «Академик Черский» вновь направляется на запад, тем же курсом идут и вспомогательные суда «Умка» и «Финвал». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экипаж судна, пункт назначения — германский порт Мукран, который стал логистическим центром проекта «Северный поток—2». 

Агентство, ссылаясь на источник в морской отрасли Калининградской области, назвало и причину «отлучки» «Академика Черского» в российские воды Балтики. Там трубоукладчик и спецсуда «Умка», «Балтийский исследователь» и «Финвал» в течение нескольких недель отрабатывали совместное маневрирование и слаженность работ по укладке подводного трубопровода. Учебные маневры проходили в 60-80 км от калининградского побережья.

Как показывает система позиционирования морских судов, сейчас «Черский» идет вдоль берегов Польши.

Российский трубоукладчик пришлось срочно подключать к строительству «Северного потока—2» после того, как европейские подрядчики покинули проект из-за угрожавших им американских санкций. Судно также пришлось дооснастить, и на это понадобилось время.

Россия намерена достроить вторую нитку газопровода по дну Балтики в кратчайшие сроки, но на время окончания работ влияют не только постоянно усиливающие давление санкции США против контрагентов проекта в разных областях, но, как заявила в интервью журналу «Газпром» гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, и «технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования». Не последнюю роль сыграют и погодные условия — для работ по укладке труб на морском участке они могут стать определяющим фактором.

К настоящему моменту «Северный поток—2» построен уже на 94%, и получены все необходимые для завершения работ разрешения от европейских стран.

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