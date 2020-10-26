Акции дня: уголовное дело давит на акции Petropavlovsk

Бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков компании Petropavlovsk торговались хуже рынка на уголовного дела в отношении топ-менеджера компании. За дневную сессию в понедельник котировки компании просели на -3,61% до 27 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что в отношении назначенного временным гендиректором Petropavlovsk Максима Мещерякова СК Москвы расследует дело по статьям о краже и самоуправстве. В пресс-службе компании сообщили, что дело возбуждено в связи с событиями 26-27 августа: охрана не пустила временного CEO в офис, тогда он и его спутники прошли силой.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии снизился на -1,10% до 2785,59 пунктов. Индекс РТС упал на -1,01% до 1152,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:07 мск составила 40,93 долларов за баррель (-2,71%). Российская валюта слабела – 76,18 рублей за доллар.