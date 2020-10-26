Цена аренды квартиры на Манхэттене упала ниже 3000 долларов впервые с 2011 года

Рекордное снижения арендной платы способствовало тому, что в третьем квартале 2020 года средняя запрашиваемая на Манхэттене арендная плата составила 2990 долларов, впервые за девять лет оказавшись ниже 3000 долларов, согласно отчетам сервиса StreetEasy.

Домовладельцы предпринимают попытки привлечь арендаторов на рынке аренды, который значительно пострадал после пандемии коронавируса. В течение квартала было доступно 72 267 объектов — почти на 30 000 больше, чем в прошлом году.

Скидки не только стали более распространенными, но и существенно выросли. Средняя скидка на аренду в Манхэттене составила 9,1% от запрашиваемой арендной платы - на 5,2 процентных пункта выше, чем в прошлом году.

«Арендаторы больше не хотят платить премию за проезд на работу на Манхэттене, когда им не нужно добираться до офиса пять дней в неделю», - отметила экономист StreetEasy Нэнси Ву .

В Бруклине средняя запрашиваемая арендная плата в третьем квартале составляла 2599 долларов, в Квинсе — 2200 долларов, что также ниже прошлогодних значений.