Белорусская оппозиция собралась в Минске на очередную протестную акцию

В центре Минска проходит очередная акция белорусской оппозиции. В частности, сейчас более тысячи человек идут маршем по площади Независимости. Среди них много пожилых людей и студентов.

Напомним, накануне в столице Белоруссии митинговали около 100 тыс. человек. Для их разгона силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Десятки человек были задержаны. Есть пострадавшие. При этом милиция задерживает граждан не только на центральных улицах города, но и во дворах жилых домов и даже в квартирах.

Вчера истёк срок ультиматума, который Александру Лукашенко выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы Лукашкнко ушёл в отставку и выпустил на свободу всех политзаключённых. Тихановкая заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

Сегодня, по данным телеграм-каналов на ряде предприятий забастовкиначались. Однако власти страны эту информацию опровергают. Кроме того, к забастовке присоединились студенты и даже школьники.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.