Правительство начало проводить бюджет чере Думу

«Бюджет получился напряженным, дефицитным»

Впервые за долгие годы работа над проектом российского бюджета проходила в столь непростых условиях. Это подчеркнул в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что сейчас завершается работа над так называемым «нулевым чтением» документа. Да, падение нефтяных цен и санкции – дело уже привычное. Но в этом году «звезды сошлись»: к уже знакомым проблемам прибавилась пандемия коронавируса, смешавшая все карты.

«Произошло существенное сокращение доходной базы бюджета. Понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье людей прежде всего и, конечно же, экономику страны, поддержать ее в трудное время», - заявил Мишустин, добавив, что многие из принятых решений продолжают действовать сейчас и, более того, будут работать дальше – на перспективу.

Хотя эти самые перспективы, надо отметить, даже правительству пока представляются несколько туманными. «К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная. В таких условиях бюджет получился, я бы сказал, напряженным, дефицитным», – охарактеризовал ситуацию глава кабмина.

Но при этом, как утверждается — социально ориентированным, Все ресурсы, по словам премьера, нацелены в первую очередь на поддержку людей. И главная текущая задача в ходе обсуждения документа в Госдуме – добиться максимально эффективного использования средств.

Где жить и на что?

Говоря о том, в чем же, собственно, заключается социальная направленность главного финансового документа страны на следующий год и плановые 2022-2023 годы, глава правительства «зашел с козырей», напомнив о недавнем принятии Госдумой поправок в Налоговый кодекс, вводящих повышенную до 15% ставку подоходного налога (для людей с годовым доходом, превышающим 5 миллионов рублей). Мишустин отметил, что поступления в казну от этого шага ожидаются не раньше 2022 года, однако уже в следующем году на лечение детей с орфанными заболеваниями направят более 60 млрд рублей. Именно такую сумму на первых порах правительство рассчитывает получить за счет этого, целевого, «налога на богатых».

Еще одна категория граждан, которая не может ждать наступления светлого будущего в стране – пенсионеры. Кризис кризисом, а в бюджет, по словам премьер-министра, заложены средства на индексацию пенсий выше инфляции. «Аналогичным образом (мы это неоднократно с председателем Государственной Думы обсуждали) будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране», – добавил глава кабмина.

Не забыли и о тех, кто помимо извечного вопроса «на что жить» задается вопросом «где жить». Программа льготной ипотеки, так удачно «выстрелившая» в мае этого года, будет продлена. Мишустин сообщил, что в бюджете уже заложены на нее средства. По мнению премьера, ставка в 6,5% годовых поможет снизить затраты людей на приобретение жилья.

Однако эксперты на такую перспективу смотрят с осторожностью. Как сказала «Эксперт Онлайн» старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева, увеличение спроса на ипотеку, вызванное снижением ставок по кредитам, частично сдерживается ростом собственно цен.

«Рост спроса наблюдается на фоне ограниченного предложения: в январе-августе 2020 года ввод жилья профессиональными застройщиками снизился на 6% в годовом выражении. В условиях временной ограниченности текущей версии программы предложение не успело адаптироваться к росту спроса», – поясняет эксперт. В итоге дорожают и новостройки, и вторичное жилье. А это нивелирует положительный эффект от снижения ставки.

Правда, эксперты считают, что продление программы льготной ипотеки будет способствовать «выравниваю ценовой конъюнктуры»: в последние месяцы спрос подогревался опасениями относительно краткосрочности программы. «Продление госпрограммы приведет к более равномерному распределению повышенного спроса во времени, а также будет стимулировать увеличение объемов строительства», - полагают в НРА.

Вырастут материнский капитал и пособия

В ходе доработки бюджета сделать еще предстоит немало, считает Михаил Мишустин. Например – еще нужно дораспределить субсидии между регионами. В целом же премьер-министр выразил надежду на то, что Госдума поддержит все основные социальные инициативы, заложенные в бюджете.

Их общую стоимость уже озвучил присутствующий на той же встрече министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, на реализацию мер из послания Владимира Путина в параметрах бюджета ежегодно учтено более 1 трлн рублей.

«Первое – это, конечно, такая национальная цель, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Предусмотрены дополнительные ресурсы по снижению бедности, акцент сделан именно на этих мерах. Конечно, это и повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, от которого считаются меры социальной поддержки, это и поддержка малоимущих семей, в первую очередь в рамках поддержки семей с детьми от трех до семи лет», – пояснил Силуанов, отметив, что только на поддержку малоимущих семей предусмотрено ежегодное выделение примерно 400 млрд рублей.

Кроме того, рождаемость снова поддержат рублем: материнский капитал проиндексируют на 23 тысячи рублей, в результате чего он достигнет 639 тысяч рублей. А выплаты при рождении первого ребенка вырастут на 17 тысяч – до 484 тысяч рублей.

При этом Антон Силуанов отметил, что без поддержки не останется и бизнес. Правда, денег за первый открытый офис или вторую торговую точку предпринимателям давать не будут. Зато для некоторых постараются облегчить налоговое бремя.

«По налогам основные изменения направлены на то, чтобы сделать нашу экономику более современной и поддержать в первую очередь граждан, которые начинают свой бизнес, работают в малом предпринимательстве. Предусмотрены, соответственно, меры по снижению нагрузки в части страховых взносов для малых предпринимателей и снижению нагрузки на такой высокотехнологичный сектор, как IT», – сообщил глава Минфина.

Непростой разговор

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, работа над бюджетом уже на данном этапе далась депутатам нелегко: разговор зачастую был непростой. «Предполагаю, что он будет и сегодня не очень простым, потому что у каждой фракции есть своя позиция по тем или иным подходам, приоритетам. Но в целом можно говорить о поддержке бюджета – об этом выскажутся чуть позже руководители фракций, но мы уже видим по настрою депутатов, по решениям, которые выносят комитеты», – добавил Володин.

Он пояснил, что у нижней палаты парламента есть ряд предложений. И в частности речь идет о большой разнице бюджетной обеспеченности регионов.

«И это проблема. В ряде регионов, где разрыв с наиболее бюджетообеспеченными регионами составляет в меньшую сторону семь раз, затруднено и решение социальных вопросов, и достижение целей, которые перед нами поставил Президент», – пояснил спикер Госдумы, напоминая о том, что в прошлом году этим вопросом все-таки занялись – особо нуждающимся регионам стали помогать дополнительно. По мнению Володина, помощь должна сохраниться.

Говоря о регионах, спикер Госдумы обратил внимание и на регионы с высокой убылью населения. «Это вопрос, требующий дополнительного изучения, а также, возможно, формирования программ индивидуальной поддержки регионов, где эта ситуация сложилась уже на протяжении нескольких лет, – поддержка здравоохранения, поддержка семей и решение других вопросов», – пояснил Володин.

Впрочем, один из этих вопросов, а именно, тот, который касается самого наболевшего – здравоохранения, по словам Антона Силуанова должен вот-вот начать решаться.

«Начнется реализация задачи по модернизации первичного звена здравоохранения. Большое количество граждан почувствуют это уже в следующем году», – пообещал министр финансов.

Правда, что именно почувствуют граждане, и насколько им это понравится, предугадать трудно. Ведь в прошлые годы тоже, казалось бы, занимались модернизацией, и даже оптимизацией. Да так, что не везде осталось, что модернизировать. Однако что-то граждане точно почувствуют. Иначе и быть не может – разве это не во имя их блага верстается целый бюджет?