Диетолог предостерегла от чрезмерного употребления сухофруктов

От чрезмерного употребления сухофруктов можно вместо пользы получить лишние килограммы, поскольку многие представители данной продуктовой линейки являются очень калорийными, рассказала диетолог медицинского центра им. Рейгана при Калифорнийском университете Дана Хуннес.

Помимо этого, не следует злоупотреблять и фруктами, из которых были приготовлены путем сушки такие сухофрукты, как изюм, курага, сушеные финики и бананы, цитирует медика Live24.

«Фрукты сами по себе очень калорийны, так как содержат много сахара. А размер сухофруктов многих вводит в заблуждение», - сообщила врач. Он уточнила, что потеряв бдительность из-за небольшого размера сухофрукта, человек рискует съесть больше, чем надо и прибавить себе ненужные килограммы из-за рекордной дозы сахара.

Хуннес рекомендует съедать не больше чашки фруктов в день, а сухофрукты ограничивать только одной горстью. Эксперт также рассказал, что сейчас многие фруктовые сладости становятся вредными из-за большого количества сахара, который туда добавляют. По сути, такие сладости становятся обычными шоколадками, добавила эксперт.