Эрдоган вновь обрушился с критикой на ЕС и Макрона

Президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил о нападках на исламистов в ЕС и призвал к бойкоту французских товаров.

«Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума. Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным... Европейские политики должны прекратить кампанию ненависти, возглавляемую президентом Франции Макроном», – заявил турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно пройти психиатрическое обследование. Недовольство у Эрдогана вызвали планы Макрона по усилению контроля над радикальными исламистами, которые регулярно совершают теракты на территории Франции.

После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.

23 октября Эрдоган осудил рейд германской полиции в берлинскую мечеть – по его мнению действия берлинской полиции «явно подпитываются расизмом и исламофобией, полностью попирают свободу веры и приближают Европу к мраку средневековья». Причиной рейда германской полиции в берлинскую мечеть стало хищение государственных средств, направленных на предотвращение пандемии коронавируса.

В августе 2020 года, в ответ на турецкие военные учения, французская армия провела совместные с Грецией военные учения, давая понять Анкере, что не допустит силового захвата шельфа греческих островов и Кипра Турцией.

В ноябре 2019 года Эрдоган советовал Макрону «проверить собственные мозги». Таким образом турецкий президент отреагировал французского лидера о «смерти мозга НАТО».