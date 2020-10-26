Франция и Германия собираются ужесточить карантинные ограничения

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники во французском правительстве сообщает, что власти Франции планируют ввести ряд дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Планируется более раннее начало действия комендантского часа в «красных зонах», введение запрета на выход из дома в выходные дни (за исключением случаев крайней необходимости) и закрытие непродовольственных магазинов.

25 октября во Франции было зафиксировано 52 тыс новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в столичном регионе Франции и ряде районов «красной зоны» с 17 октября вводится комендантский час с 21.00 до 06.00, который продлится как минимум четыре недели.

По информации немецкой газеты Bild канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается закрыть бары и рестораны и полностью запретить проведение массовых мероприятий.

В воскресенье, 25 октября, в Берлине противники ограничительных мер, введенных в Германии в связи с пандемией коронавируса, устроили акцию протеста, в которой приняло участие около 2000 человек.

25 октября в Германии было зафиксировано 8 685 новых случаев заражения коронавирусом.