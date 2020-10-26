В Пекине обсуждают планы на очередную пятилетку

В столице КНР начал работу Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва, который продлится до четверга. Китайские партийные руководители обсуждают планы на 14-ю по счету пятилетку. Обсуждение главных направлений развития китайской экономики и общества на следующие пять лет проходит на фоне коронавирусного кризиса, резкого ослабления глобальной экономики и усиления американских санкций против КНР.

Пленум также обсудит более широкий план развития второй экономики планеты на 15 лет. В 2021 году, когда будет отмечаться столетие КПК, истекает срок выполнения предыдущей программы развития Китай – построения «умеренно процветающего общества».

С докладом о новом пятилетнем плане выступил Генеральный секретарь КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что в 14-ю пятилетку Поднебесная уделит особое внимание развитию IT-сектора с акцентом на внутренний рынок, чтобы добиться его максимальной самодостаточности и, в первую очередь, в секторе производства чипов. Самодостаточность вместе с быстрым развитием внутреннего потребления являются приоритетами предстоящей пятилетки. Кроме технологий, наверняка будет углубляться самодостаточность в инновациях, производстве продуктов питания и энергетике.

Западные синологи, в частности, Холли Снейп из университета Глазго, ждут от пленума дальнейшей консолидации власти Си Цзиньпина в партии, государстве и всех сферах жизни китайского общества. В последние месяцы китайские лидер выступил с несколькими новыми важными инициативами, в частности новой стратегией экономического развития «двойного обращения», которая положена в основу 14-го пятилетнего плана развития китайской экономики. Главная задача этой стратегии – развитие внутреннего спроса и самодостаточности в условиях, когда вся остальная планеты борется со второй волной коронавирусной пандемии.

Конечно, в Пекине уже не одно десятилетие прекрасно понимают важность технологий, но в последние пять лет их развитие стало одним из приоритетов развития Поднебесной. Не случайно, одно из главных мест сразу в нескольких войнах, которые ведут Соединенные Штаты с Китаем, занимает технологическая война.

Санкции Вашингтона против флагмана китайского IT-сектора Huawei наглядно показали Пекину, к каким серьезным последствиям может привести американская блокада при недостаточно развитой самодостаточности.

«Правительство (КНР) сейчас пытается сохранять большинство успехов внутреннего IT-сектора внутри страны,- подчеркивает Сэмм Сакс, специалист по компьютерной безопасности вашингтонской исследовательской фирмы New America.- Особенно это касается исследований и разработок, а также технологий, полученных от иностранных компаний».

В каждом пятилетнем плане, начиная с 1986 года, Пекин устанавливает средние годовые темпы роста ВВП. Однако в этом году, когда в экономике КНР был зафиксирован существенный спад, вызванный коронавирусной пандемией, таких задач китайское руководство не поставило.

По мнению экономистов из Macquarie Group, цель по годовым темпам развития экономики будет снижена с 6,5% в этой пятилетке до 5% в следующей. Ожидается также, что в следующие пять лет выполнению задачи по темпам развития экономики будет уделяться не так много внимания, как сейчас.

Пятилетка должна объяснить, как правительство КНР намерено выполнить поставленную товарищем Си задачу снизить к 2060 году до ноля выбросы углерода в атмосферу.

Пленумы КПК в Поднебесной всегда проходят в закрытом формате. После пленума скорее всего будут опубликованы лишь отдельные детали нового пятилетнего плана. Полностью же ознакомиться с ним, по крайней мере, официально можно будет, очевидно, не раньше марта 2021 года, когда он будет утвержден на весенней сессии ВСНП, китайского парламента.