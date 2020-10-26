Кремль и бизнес высказались о сроках окончания кризиса в России

Представители Кремля и предпринимательского сообщества России по-разному смотрят на сроки окончания кризиса в стране, пишет ФБА «Экономика сегодня».

В Кремле на ситуацию смотрят с оптимизмом, в частности на вопрос о сроках возвращения к нормальной жизни, помощник Максима Орешкина Наили Аскер-заде ответил, что кризис закончит в будущем году.

«Закончится, я надеюсь, уже в 2021 году, к концу 2021 года», - заявил политик в ходе интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия-1».

Его поддержал глава Минэкономразвития Максим Решетников, который также уверен, что Россия выйдет на докризисные показатели к концу следующего года. Такого же мнения, а именно, что кризис закончится через год, придерживается и министр финансов России Антон Силуанов.

С ними не согласен глава Сбербанка Герман Греф, который уверен, что для полного восстановления потребуется не один год, а значит к нормальным показателям страна вернется не ранее 2022 года. Бизнесмен Олег Дерипаска и вовсе предрекает продолжение кризиса вплоть до 2023 года.