Курс доллара: глава Сбербанка рассказал, что будет с рублем

Рубль в конце прошлой рабочей недели заметно укрепился в валютных парах, чему помог девальвировавшийся доллар и действия Банка России по стабилизации курса национальной валюты. К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже в пятницу курс доллара составлял 76,15 руб., что на 43,5 коп. ниже уровня закрытия четверга. Евро вечером торговался по 90,19 руб., подешевев за сутки на 34 коп.

При этом пятничные торги стали уже шестой сессией подряд, в которую рубль рос к основным резервным мировым валютам. В итоге за неделю рубль более чем на 2% прибавил к доллару и вышел в лидеры валют EM.

Напомним, в пятницу Банк России оставил ключевую ставку второй раз подряд без изменений (хотя часть игроков ожидала возможного повышения), а значит фактор ужесточения ДКП никак не повлиял на курс рубля. Однако решение регулятора увеличить с понедельнка ежедневный объём продажи валюты в рамках бюджетного правила до 4 млрд руб., сыграло за нашу валюту.

Мнения и прогнозы экапертов по курс рубля

По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, основной поддержкой для рубля в конце недели стала активность экспортёров в преддверии пика налоговых платежей.

«Часть предложения валюты была переложена ещё с сентября, когда компании придерживали валюту в условия ослабления рубля, – пояснил он. – Однако налоговая поддержка уже в начале недели закончится. А в понедельник экспортёры уплачивают НДПИ, а далее в среду - налог на прибыль».

При этом, как полагает эксперт, ситуация для рубля может резко ухудшиться после президентских выборов в США, когда санкционные угрозы могут стать реальностью. В этой связи, по прогнозу Евстифеева, на ближайшие несколько недель доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 76,00-79,00. Но при появлении новых признаков внешнеполитической нестабильности эта пара может уйти даже выше отметки в 80,00.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» видят вероятным дальнейшее умеренное укрепление российской валюты на фоне налогового периода. При этом они отметили, что рубль, действительно, не заметил пятничное решение регулятора, сохранившего ключевую ставку на уровне 4,25%.

«Но в этом нет ничего неудивительно, учитывая, что решение ЦБ полностью соответствовала рыночным ожиданиям», – отметили они.

Между тем, аналитики Sberbank CIB заявили, что рубль обладает потенциалом для дальнейшего укрепления. Согласно их прогнозу, у национальной валюты уже в ноябре есть все предпосылки достичь уровня 73,00-74,00, а концу декабря и вовсе перейти в диапазон 70,00-71,00.

Как напомнили они, снижение волатильности в рубле, а также спрос со стороны глобальных игроков и повышенные продажи валюты экспортёрами позволили российской валюте к концу этой недели вплотную приблизиться к отметке в 76,00.

«При этом рубль почти не заметил обвинений со стороны Вашингтона в адрес Москвы в попытках вмешаться в американские выборы. Этого говорит о том, что иностранных игроков тема санкций сейчас мало беспокоит», – подчеркнули в Сбербанке.

Основное событие для рубля, по мнению аналитиков крупнейшей кредитной организации страны, это выборы в США. Если они пройдут без серьёзных катаклизмов, то напряженность в мире начнёт снижаться.

«Признаком этого может стать активизация переговоров между Москвой и Вашингтоном о продлении договора СНВ-3. При таком раскладе национальная валюта станет стремительно дорожать. А в случае убедительной победы любого из кандидатов на пост главы Белого дома, резко повысится спрос на валюты ЕМ. На этом фоне «американец» станет глобально дешеветь, а рубль, напротив расти – до 73,00-74,00 в ноябре и до 70,00-71,00 в самом конце 2020 года», – резюмировали эксперты Sberbank CIB.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф отметил, что курс рубля сейчас сильно недооценен. Как ожидает он, национальная валюта должна укрепиться до конца этого года.

«Фундаментально курс рубля сильно недооценен, – подчеркнул Греф. – И при условии, что геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с COVID-19 в мире в стране станет более понятной, то российская валюта к концу декабря укрепится в обеих валютных парах».

Ещё одним фактор возможного восстановления рубля глава Сбербанка назвал фундаментальные экономические причины.

«Это валютный баланс, зависящий, в первую очередь, от цен на «чёрное золото», а также от стоимости российских экспортных товаров», – резюмировал Греф.