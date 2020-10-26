Приостановленная маркировка не будет задерживать продажу лекарств

Подсластили пилюлю

Минпромторг принял решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы. Обязательная маркировка лекарств характерными спецметками началась в России с 1 июля 2020 года.

Впрочем, существование проблем с введением цифровых кодов в фармотрасли в министерстве по-прежнему отрицают. Как говорится в сообщении Минпромторга, сложности вызваны повышенным спросом на ряд препаратов.

Объем произведенной продукции по итогам августа 2020 года вырос в два раза в сравнении с предыдущим месяцем, а за сентябрь на 63% по сравнению с апрелем 2020 года – периодом первой волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется. Например, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, по гидроксихлорохину – прирост 154%, фавипиравир – прирост 165%, олокизумаб – прирост объема производства 495%. Такую статистику озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В системе маркировки лекарств на данный момент работает 77 тысяч организаций, промаркированных препаратов – более 1 млрд упаковок. Доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема (с учетом наличия немаркированных остатков, нахождение которых в обороте на данный момент абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников рынка).

Для бесперебойного движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи процесс перехода из одного «звена» системы в другое должен происходить практически мгновенно. С момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток. Однако, как отметил министр, до сих пор остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», – добавил Денис Мантуров. «Соответственно никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», – пояснил он.

Честно о «Честном знаке»

«Цитату Дениса Мантурова про уведомительный режим можно трактовать однозначно. Система не готова. Мы еще не все настроили», — комментирует член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Так же было и с ЕГАИС, и с «молочным» регламентом далёкого 2009 года, напоминает она. «Не успели. Не подготовились. Поэтому и уведомительный режим», – констатирует Капитанова.

В самом деле, подтверждает предприниматель Мария Шахова, ранее Ассоциация российских фармацевтических производителей уже высказывала озабоченность из-за возросшего числа проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов. По ее мнению, это может быть причиной нехватки препаратов в аптечных сетях. Так, например, на регистрацию пачки в системе «Честный знак» уходит до 10 дней и только после этого лекарственный препарат может быть реализован. И введение уведомительного режима, уверена Шахова, в само деле ускорит движение медикаментов в конечном звене цепочки «производитель-потребитель».

И все же перевод системы по отпуску маркированных препаратов в уведомительный режим работы действительно может частично решить проблему нехватки лекарств, пользующихся ажиотажным спросом, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Поскольку сейчас остатки немаркированных лекарств из перечня повышенного спроса уже разобрали, то маркированные препараты аптеки, согласно новым правилам, должны отпускать только через систему «Честный знак», а она не всегда работает бесперебойно. Поэтому зачастую возникала коллизия: физически товар существует, но по факту продать его нельзя из-за ступора системы. Как раз об ослаблении этого правила продажи уже маркированного лекарства и говорит Мантуров. Аптечные сети уже сами неоднократно указывали на эту проблему и просили приостановить введение маркировки как обязательной.

В целом же, полагает эксперт, сейчас можно говорить скорее не о глобальном дефиците лекарств в рознице, а о точечном, поскольку наибольший спрос есть только на конкретные противовирусные препараты. Это антибиотики и таблетки для профилактики и лечения гриппа, а также некоторые препараты, у которых есть множество более дешевых аналогов, но из-за медицинской неграмотности потребителей они не пользуются спросом и доверием. На фоне распространения коронавируса люди становятся более подвержены эмоциям и следуют зачастую неверному, но авторитетному общественному мнению.

Если рассматривать по регионам, то сейчас наибольший дефицит в аптеках на конкретные наименования лекарств зафиксирован в таких регионах и городах, как Московская область, Алтай, Омская и Новосибирская область, Смоленск, Чита, Пермь, Волгоград, Черноземье, указывает Алексей Антонов. Важно также учитывать, говорит он, что в основном лекарства все же поступают в аптеки и продаются, но с задержкой. К слову, большинство аптек предлагают своим клиентам оставить данные, и как только товар поступает, клиент получает об этом уведомление, после чего может этот товар забрать.

При этом, добавляет Антонов, люди закупаются впрок не только профилактическими лекарствами, но и достаточно серьезными, которые можно принимать курсами по индивидуальному назначения врача. Из-за страха заболеть многие покупатели закрывают на это глаза. Между тем именно такая в корне неверная стратегия тоже провоцирует дефицит, ведь препараты скупают люди, которые, с большей вероятностью, ими даже не воспользуются. А вот те, кто в них действительно сейчас нуждается, будут вынуждены ждать новых поставок.