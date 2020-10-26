Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

Количество, но пока не качество

Рейтинг Global Free Zones of the Year, который ежегодно составляет издание fDi Magazine, считается одним из самых авторитетных анализов инфраструктурных площадок для бизнеса и традиционно вызывает большой интерес у экспертов. Кроме того, это единственный международный рейтинг особых экономических зон (ОЭЗ), который признан на глобальном уровне и публикуется регулярно. Сам факт участия – уже хороший показатель для инвестора и стимул обратить внимание на площадку в качестве территории для размещения собственной компании.

Особые экономические зоны в России начали развиваться только 15 лет назад. С 2005 года в стране создано 36 таких территорий, включая три новых ОЭЗ, основание которых было одобрено межведомственной рабочей группой при правительстве буквально 20 октября. Это свидетельствует о том, что интерес государства подобному формату продолжает расти. Расширяя список таких зон, правительство страны ставит перед собой задачу предоставить наибольшему количеству территорий максимально благоприятные условия для раскрытия экономического потенциала.

Однако «количественный» способ не всегда предусматривает «качественные» изменения. Да, статистика выглядит хорошо: за 15 лет работы в российских ОЭЗах были зарегистрированы более 778 резидентов, объем инвестиций превысил 1 трлн рублей, вложенных инвестиций – более 440 млрд рублей, появилось более 38 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 100 млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и отчислений во внебюджетные фонды. Несмотря на прорывной характер, данные показатели все еще трудно сравнивать с мировыми. Например, среди стран-локомотивов в этом плане Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где только на территории эмирата Дубай двумя ОЭЗ было привлечено более 16 тысяч компаний.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Есть и другая проблема: согласно российскому законодательству, при оценке эффективности ОЭЗ применяются только «внутренние» показатели. Это, например, изменение количества резидентов, объем инвестиций и тд. Проще говоря, ОЭЗ сравнивают с ним самим, максимум – с российскими коллегами, но не с иностранными.

Поэтому участие в мировом рейтинге позволяет выстроить более прозрачную платформу для оценки, получить более объективные данные в сравнении с другими странами. Впрочем, не все российские зоны проявляют такую инициативу и выходят на международные смотры. А зря — это повышает вовлеченность России в международное инвестиционное пространство и степень доверия инвесторов.

Столичный пример

В 2020 году Москва впервые приняла участие в рейтинге особых экономических зон мира и одержала победу сразу в нескольких номинациях: «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», «Широкие возможности для локализации и расширения производства», «Дебюрократизация» и «Инфраструктура для работников».

«ОЭЗ «Технополис Москва» продемонстрировала лучший результат среди российских ОЭЗ за всю историю существования премии. Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объем которых составил 150 млн долларов. Отдельно в рейтинге, в рамках новой номинации 2020 года, отметили усилия технополиса, направленные борьбу с пандемий COVID-19 и поддержку резидентов, которые оперативно перепрофилировали свое производство. Так, в период временных ограничений ОЭЗ «Технополис «Москва» снизила вдвое арендную ставку для 100 производителей, что позволило компаниям за три месяца – с апреля по июнь – сэкономить порядка 50 млн рублей», - говорит и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Хотя столичная ОЭЗ «Технополис «Москва» была создана еще в 2006 году, расцвет ее деятельности пришелся на последние годы. Поэтому результаты номинаций глобального рейтинга были ожидаемыми – ОЭЗ представил итоги огромной работы. С 2017 по 2019-й года количество резидентов увеличилось почти вдвое. На сегодняшний день на территории зоны уже работают более 180 компаний, из них резидентов – 78.

Победа в номинациях «Дебюрократизация» и «Борьба с пандемией» заслуживают особого внимания. Первая – вкладом в разрешение традиционной проблемы бюрократических издержек предприятий. Вторая – признанием роли Москвы в решение наиболее острой всемирной проблемы. Внедрение технологий дебюрократизации является по своей сути качественной «реформой», в конечном итоге повышающей эффективность ведения бизнеса. Методы противодействия пандемии в свою очередь все еще служат показательным руководством к действию не только у ближайших стран-соседей, но и у стран дальнего зарубежья.

Благодаря рейтингу такие позитивные практики получают широкую огласку, что позволяет улучшить имидж Москвы с точки зрения открытости и легкости ведения бизнеса и расширить их применение не только в других регионах России, но и в мире.

ОЭЗ «Технополис Москва» продвигает технологические инновации во всех их формах. На территории зоны функционируют различные инновационные кластеры. Одним из заслуживающих наиболее пристального внимания является медицинский кластер, в него входят предприятия, занимающихся исследованиями, разработками и производством фармацевтических препаратов, медицинских приборов и оборудования. Это компании, создающие решения для различных областей: от стерилизационного оборудования и косметологии до онкологии, кардиологии, пульмонологии и гастроэнтерологии. Как показывает мировая практика, такой кластерный подход в развитии позволит ОЭЗ «Технополис Москва» как достичь целей промышленной политики города Москвы, так и станет мощным инструментом стимулирования развития города.

Долгосрочные последствия

Еще один важный момент, который отметили и международные эксперты, — локализация производств, создаваемых в рамках офсетных контрактов. Москва стала первым регионом, который стал применять такой эффективный инструмент ГЧП. Если коротко — это формат, который выгоден и бизнесу, и власти. Инвестор строит новое производство, а город обещает покупать его продукцию в течение оговоренного времени. С 2017 года Москва столица заключила четыре офсетных контракта, при этом три завода будут построены на площадке ОЭЗ.

Первый контракт подписали с компанией BIOCAD. В его рамках будут выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний. Уже запущена первая очередь завода в Зеленограде. Еще один офсетный контракт был заключен с компанией «Р-Опра», это производство будет решать целый комплекс задач в лечении онкологических, кардиологических и других серьезных заболеваний с гарантией бесперебойной поставки препаратов в лечебно-профилактические учреждения Москвы. Планируется, что новый завод начнет работу в 2023 году.

Также в рамках офсетного контракта ОЭЗ «Технополис Москва» реализует социально-значимый проект с «Гематех» по производству медизделий для стомированных пациентов.

Участие в рейтинге имеет и более долгосрочные последствия. В условиях существующей неопределенности инвесторы менее охотно вкладывают средства. Согласно прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций в мире сократится на 40% вследствие кризиса COVID-19. Падение в первую очередь влияет на развивающиеся страны. Восстановление прогнозируется лишь к 2022 году. Отправной точкой для инвесторов при выборе направлений для инвестирования является тщательный анализ стран, а обеспечение участия города в международных рейтингах однозначно повышает видимость и уровень осведомленности относительно новых направлений.

предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В условиях более сильной конкуренции за иностранные инвестиции необходимо обеспечивать присутствие России, городов и отдельных ОЭЗ на глобальной арене, в том числе посредством участия в независимых котируемых международных рейтингах. Участие Москвы в рейтинге FDI «Global Free Zones of the Year» в 2020 году должно стать отличным примером и лучшей практикой развития инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций для других регионов России.