NASA нашло воду на Луне

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии SOFIA обнаружила следы воды на солнечной стороне Луны. О существовании на темной стороне Луны льда, состоящего из воды, было известно достаточно давно, но существование воды на освещеннай Солнцем стороне спутника Земли до сих пор считалось невозможным.

«Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA SOFIA впервые подтвердила наличие воды на освещенной солнцем поверхности Луны. Это открытие указывает на то, что вода может распространяться по лунной поверхности, а не только в холодных, затененных местах», — говорится на сайте NASA.

Вода была обнаружена в кратере Клавий, расположенном в Южном полушарии Луны.

«Пока неизвестно, сможем ли мы использовать ее как ресурс. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (планируемая на 2024 год высадка американцев на Луну)», – написал в твиттере директор NASA Джим Брайденстайн.

Использовать найденную воду как ресурс будет непросто – пока что концентрация обнаруженной на Луне воды в 100 раз меньше, чем в пустыне Сахара.