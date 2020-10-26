Названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей коронавируса

Названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей COVID-19. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов, это может быть связано не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к вирусу.

При этом отмечается, что данный феномен также зафиксирован при таких болезнях, как холера, туберкулёз и другие инфекции. Случаи же пациентов с толерантностью к COVID-19 уже выявили специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля.

В частности, у ряда возрастных пациентов тест подтвердил коронавирус. Однако несмотря на наличие диагнозов, повышающих риск тяжелого протекания болезни никаких симптомов выявлено не было. А инфекция фиксировалось в их организме в течение минимум 50 дней. Таким образом, при толерантности к вирусу организм спокойно может сосуществовать с патогеном из-за слабой защитной реакции. При этом не запускаются никакие воспалительные и защитные процессы. В результате COVID-19 ещё длительное время находится в организме человека и выделяется в окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 17 347 новых инфицированных коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии.

Всего к утру 26 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 531 224. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 146 096 (+7 574), активных случаев – 358 859 (+9 554). Жертвами коронавируса в РФ стали 26 269 человек – 219 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 224 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская область (+376) и Ростовская область (+312).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.