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Названы фрукты, которые помогут быстро восстановиться после коронавируса

Москва, 26.10.2020

Ирина Сухарева – доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета, российский диетолог – навала фрукты и ягоды, которые помогут быстро восстановиться при коронавирусе COVID-19. По словам специалиста, особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме коронавируса, сейчас присутствуют и другие сезонные заболевания, в частности, грипп и ОРВИ.

Как пояснила диетолог в овощах и фруктах содержится большое количество витаминов и других полезных свойств. Но, как подчеркнула Сухарева, следует обратить внимание на то, что они не лечат коронавирус, а лишь помогают быстро восстановить свой организм после перенесенного недуга.

«Сбалансированное питание укрепит иммунитет при COVID-19 и облегчит восстановление. Например, очень полезной для этого будет хурма, кизил, айва, облепиха и виноград», – рассказала врач.

Также, по её словам, необходимо ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши, сливы. Важно ежедневно употреблять до 300 граммов овощей и 4-5 грецких орехов. А вот придерживаться строгих диет Сухарева не советует.

«Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день. Из жидкостей – самое оптимальное – компоты из айвы и кизила», – резюмировала врач-диетологв интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что В России за последние 24 часа выявлено 17 347 новых инфицированных коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии.

Предыдущий максимальный суточный прирост был зарегестрирован 23 октября и составлял 17 340. В общей сложности в стране зафиксировано 1 531 224 случаев коронавируса за все время пандемии.

В Москве за сутки зафиксировано еще 5224 случаев COVID-19, столица по-прежнему на первом месте по числу заболевших. На втором месте Санкт-Петербург (+715), на третьем месте Московская область (+499). В пятерке Нижегородская область (+376) и Ростовская область (+312). В десятку самых неблагополучных регионов вошли Архангельская область (+298), Свердловская область (+281), Красноярский край (+274), Воронежская область (+272), Забайкальский край (+234).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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