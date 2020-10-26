Аналитики прогнозируют падение цены на нефть до 38$

Нефть завершила неделю снижением под давлением новостей о распространении коронавирусной инфекции, а также ограничений которые вводят некоторые европейские страны в этой связи. Так 23 октября сорт Brent подешевел на 1,79%, до $41,64 за баррель. Аналитики прогнозируют нефти обвал до $38,80, если уровень $40,60 не устоит.

Помимо эпидемии давление на стоимость нефти оказало увеличение со стороны Ливии, которая стремительно восстанавливает добычу, увеличив показатель до 560 тыс. баррелей в сутки, а также опасения снижения спроса на нефть из-за быстрого распространения коронавируса.

Также оказало свое влияние увеличение на шесть единиц количества активных буровых установок в США. Как следует из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, их число составляет 211 штук (годом ранее количество установок составляло 696 штук).

Утром 26 октября сорт Brent за первые часы на торгах в Азии подешевел на 1,44%, до $41,04 за баррель.

22 октября нефть поддержало высказывание президента России Владимира Путина о том, что Москва не исключает продления сокращения добычи нефти ОПЕК+.