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Некапитальные спортобъекты на арендованной городской земле теперь можно возводить по упрощенной схеме

Москва, 26.10.2020
С начала октября 2020 года заработал новый механизм размещения в столице некапитальных объектов спортивного назначения. Теперь инвесторы, уже арендующие у города землю для эксплуатации существующих нежилых строений, могут создавать на этих участках спортивную инфраструктуру, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В перечень некапитальных спортивных объектов, которые арендаторы могут возводить на городской земле, вошли физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, площадки для гольфа и бейсбола, открытые и крытые катки, вспомогательные объекты вроде раздевалок или помещений для хранения инвентаря.

«Правительство Москвы утвердило дополнительную схему размещения некапитальных объектов спортивного назначения в столице, теперь инвесторы могут размещать на арендованных участках спортивные объекты без проведения дополнительных конкурсных процедур и заключения новых договоров аренды. Данная мера позволит увеличить количество доступных для населения объектов спорта и повысит инвестиционную привлекательность городских земельных участков», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, ранее, некапитальные спортивные объекты возводились исключительно на общих основаниях на не арендованных до этого участках: через конкурсные процедуры и соответствующие договоры.

«Для возведения некапитальных спортивных объектов на уже арендованных земельных участках, должен соблюдаться ряд условий. Так, на земельном участке с видом разрешенного использования «спорт», площадь некапитального спортсооружения должна занимать не более 70% арендованной территории, свободной от застройки, а на земельных участках с другими видами разрешенного использования не более 25%, однако «спорт» должен быть в качестве вспомогательного вида разрешенного использования. Также объект не может иметь фундамента, а его заглубление не должно превышать 0,5 метра. Ограничен и выбор материалов для конструкции: стекло, алюминий, металл, дерево», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестор, который намерен установить на арендованной у города земле некапитальный спортивный объект, должен обратиться в Департамент городского имущества. После этого проект сооружения проходит предварительное согласование в Москомспорте. Затем вопрос рассматривается на специальной межведомственной комиссии (заседания проходят раз в два месяца), а при ее положительном решении в действующий договор аренды вносятся соответствующие коррективы. 

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