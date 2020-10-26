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Перемирие между Арменией и Азербайджаном в очередной раз сорвано

Москва, 26.10.2020

Перемирие между Арменией и Азербайджаном, о заключении которого вчера, 25 октября, сообщил Госдеп США, было сорвано в первый же день.

О продолжении наступления азербайджанской армии заявили в министерстве обороны Армении. «Несмотря на новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские силы предприняли атаку на юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта. Вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха из РСЗО «Смерч». Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснению на исходные позиции. Начиная с 17:00, интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе (Нагорный Карабах – Эксперт) резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки», – написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем телеграм-канале.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не счел нужным скрывать срыв перемирия и заявил о продолжении наступления азербайджанской армии. «Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района, села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района, Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в твиттере.

23 октября, Государственный секретарь США Майк Помпео провел в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном. Помпео призвал стороны прекратить насилие в Нагорном Карабахе и заявил о важности переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

25 октября Государственный департамент США заявил о заключении перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое должно начаться 26 октября в 8.00 по местному времени.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана. 

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