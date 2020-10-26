Постлачинское перемирие

С семи часов утра понедельника вступило в силу очередное перемирие между Арменией и Азербайджаном, заключенное при посредничестве США. Сразу же посыпались новости о его несоблюдении обеими сторонами. Впрочем, сомнения в том, что эта попытка добиться мира в Карабахе разделит печальную судьбу прежних, вряд ли у кого-то имелись. В нынешней договоренности о перемирии примечателен именно посредник. Россия потеряла монополию на посредничество между Арменией и Азербайджаном, а США, напротив, открыто обозначили свой интерес к этому региону. (Также о войне в Нагорном Карабахе в контексте отношений с Турцией читайте статью Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой).

В то же время заявление о перемирии содержит отсылку с предыдущему соглашению о перемирии, заключеном 10 октября в Москве. Новому же заявлению, появившемуся по результатам переговоров в Вашингтоне между главами азербайджанского и армянского МИД Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, а также госсекретарем Майком Помпео, предшествовало смелое, если не сказать, самонадеянное заявление Дональда Трампа. На предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире он пообещал быстренько «разобраться с этой проблемой» - то есть, с войной в Нагорном Карабахе. «Я считаю, что это просто», - сказал Трамп.

От внимания наблюдателей не ускользнуло то, что, говоря о Карабахе, американский президент неизменно поминает только армян, причем, исключительно в комплементарном духе. То он назовет их «крепким народом», который выдерживает «адову битву», то вдруг скажет об «очень хороших отношениях» США и Армении – будто не зная, что разговоры такого рода, пожалуй, меньшее, что сейчас нужно официальному Еревану. Напоминать об обстоятельствах прихода к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна и его незаслуженной репутации «человека Сороса» — значит лишний раз злить Кремль. Ведь защищать-то, в случае чего, от вторжения Турции и Азербайджана собственно Армению будут отнюдь не американские солдаты, а армянский союзник по ОДКБ.

Но Трампа это, похоже, не заботит. Его заявления по Карабаху, да и само инициированное Вашингтоном перемирие производит впечатление предвыборного действа.

Последнее время Трамп усиленно пытается атаковать «ядерный электорат» Джо Байдена, посеять раздор между левым и левоцентристским крылом демократов. Эту цель преследует раздуваемый республиканцами скандал, связанный с публикацией переписки Хантера Байдена, которая пятнает и его отца: Байден-старший выглядит тем, кем его рисуют леваки – неискренним и коррумпированным политиком.

Эту же цель, очевидно, должна преследовать и мирная инициатива Трампа по Карабаху. Армянская община США относительно большая (она куда больше турецкой и азербайджанской). Армяне традиционно голосуют за демократов. Наконец, то, что называется «армянским лобби» связано именно с Демократической партией. Причем, сторонники Армении в США все чаще о себе напоминают. Письмо в Госдеп с требованием разорвать сотрудничество с Азербайджаном, фактически, наказав эту страну санкциями, подписали ведущие сенаторы-демократы, в том числе, лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер. Наконец, в Конгрессе лежит законопроект, подготовленный одним из ярких представителей левого крыла Демократической партии Тулси Габбард. В нем предлагается, ни больше, ни меньше, добиться исключения Турции из НАТО, в том числе, за ее роль в Карабахской войне.

В этих условиях Трамп решил, что надо бы и ему что-либо сделать применительно к событиям в Закавказье. Лучше – выступить в роли миротворца, заслужив определенные симпатии армянской общины США. Предстать перед избирателями в качестве защитника Армении никак нельзя. Турция слишком важна для США как союзник на Ближнем Востоке, чтобы с ней радикально ссориться, да еще сейчас, перед самыми выборами.

Для Трампа его мирная инициатива обернется предвыборными очками, для России – станет поводом для беспокойства. Москва тщательно оберегала свое эксклюзивное право посредничества в урегулировании конфликта в Карабахе. Дело тут не только в особом отношении к бывшему СССР, но и в трезвом расчете. До сих пор западное посредничество при урегулировании политических кризисов в соседних с Россией странах заканчивалось для Кремля долгосрочными проблемами – вспомним, хотя бы Украину. Теперь же в сложный, сулящий Москве массу неприятностей конфликт прямо ввязались не кто-нибудь, а сами США.

Формально это не противоречит роли Америки как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Фактически – имеет место грубое и опасное вторжение в ту сферу, которую Москва считает исключительно своей. Продолжится ли эта тенденция после американских выборов? Вопрос неприятный и не имеющий очевидного ответа.

Для Армении и Азербайджана мирная договоренность при американском посредничестве – дань уважения единственной сверхдержаве. Возможно, это еще и легкий намек России, что, мол, на ней свет клином не сошелся и надо бы действовать в Закавказье поактивнее и лучше – в интересах Баку или Еревана.

Накануне подписания заявления о перемирии глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, как и его армянский коллега, встретился с госсекретарем США Майком Помпео МИД Азербайджана

Может быть, очередное прекращение огня будет даже какое-то время действовать. Сейчас для этого есть некоторые условия. Попытка азербайджанцев развить ранее достигнутый успех и прорваться к Лачинскому коридору, соединяющему Карабах с Арменией, не увенчалась успехом. Передовые азербайджанские части были разбиты. Теперь в Баку и Анкаре сделали ставку на более основательную подготовку к будущему наступлению. Возможно, оно будет последним за этот год, даже если не достигнет решительного успеха.

Владимир Путин на Валдайском форуме озвучил удивившие всех цифры потерь Армении и Азербайджана: более двух тысяч убитых с каждой из сторон. Согласно этим данным, силы сторон на исходе. Число обученных военных, с учетом раненных, уменьшается, дальше в бой пойдут резервисты, с которыми можно обороняться, но крайне трудно наступать. А если вспомнить об астрономических для Армении и Азербайджана тратах на войну, то перспектива, как минимум, паузы в боевых действиях представляется весьма реальной. Не при посредничестве России – так при другом посредничестве, том же американском.