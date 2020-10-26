Системные коммунисты пригласили несистемных вместе бороться за интересы России

Состоявшийся 24 октября — накануне годовщины Октябрьской революции по старому стилю — 11-й пленум ЦК КПРФ был в основном посвящен созданию «народного патриотического фронта».

Лидер главной оппозиционной партии России Геннадий Зюганов объяснил необходимость создания такого фронта «борьбой за права трудящихся и национальные интересы России».

В своем докладе Зюганов упомянул и необходимость «развернуть подготовку к выборам в Государственную Думу» в сентябре 2021 года, но не связал эти две задачи напрямую. Во всяком случае, публично.

Прекрасен наш союз

Объявить, что для партии, которая ровно 30 лет является «вечно второй», требуется поддержка «несистемщиков», чтобы самой не перейти в их лигу, для Зюганова было бы задачей не из легких. Ведь в партии отдают себе отчет в том, что 8-й созыв Госдумы станет для их бессменного лидера последним хотя бы в силу возраста.

Призыв Зюганова к альянсу с другими партиями левого толка, формально адресованный по видеоконференции функционерам КПРФ, в то же время является и посланием к лидерам несистемной оппозиции, разделяющим либо левую, либо патриотическую идеологию, а в идеале — и ту, и другую.

При этом как в самой КПРФ, так и в партиях, к которым этот призыв адресован, многие сомневаются в том, что эта инициатива — своего рода «умное голосование» — окажется гарантированно успешной и воспринимают ее, скорее, как долг вежливости.

Сомнения возникают в первую очередь потому, что не все лидеры непарламентских партий готовы «дружить против» власти с партией, которую сами же обвиняют в подыгрывании этой самой власти.

Для лидеров таких партий пойти на союз с КПРФ будет означать раскол своего и без того не слишком массового электората.

Впрочем, такой союз практически и невозможен: для коммунистических ультраортодоксов союз с КПРФ — само по себе оголтелый оппортунизм. Они этого и не скрывают.

Призывы КПРФ сформировать народно-патриотический фронт — это ничто иное как попытка въехать в 8-ю Госдуму на чужих плечах, использовав электорат «попутчиков» как пушечное мясо, сказал «Эксперту-онлайн» Максим Сурайкин — лидер одной из таких партий, «Коммунисты России».

«Мы всегда выступаем за единство коммунистического движения и за его объединение. И не только на выборах, а на постоянной основе. Но Геннадий Андреевич за все время, что он возглавляет КПРФ, объединяется только сам с собой — с «дочерними» структурами самой КПРФ. Поэтому все создаваемые Зюгановым коалиции и союзы — фейки и бутафория», — говорит Сурайкин.

Последним примером несложившегося союза коммунистов умеренных с коммунистами радикальными он называет прошлогодние выборы в Мосгордуму, когда «зюгановцы» и «сурайкинцы» так и не договорились об общих кандидатах по одномандатным округам в рамках предлагавшегося последними коалиции «Красная Москва».

По словам Сурайкина, ничто не мешает непарламентским левым партиям перед выборами в Госдуму использовать такую же политтехнологию — создать собственный лево-патриотический блок, не используя КПРФ в качестве «локомотива», но и не отказывая ей в возможности участия в таком альянсе в качестве просто «самого большого вагона».

Впрочем, признаётся Сурайкин, особых ожиданий на то, что в КПРФ на такое объединение пойдут, «Коммунисты России» не питают.

«Мы, конечно, предложим КПРФ войти в наш народно-патриотический блок. Но мы по многолетнему опыту абсолютно уверены, что они откажутся. Поэтому мы не станем особо их уговаривать, а будем тратить силы на создание блока левых сил, который поборется за похождение в Госдуму самостоятельно, без участия КПРФ», — обещает он.

Обоснованность таких сомнений подтвердили и в руководстве КПРФ. Главный политсоветник ее Центрального Комитета Вячеслав Тетекин назвал «фейковыми» как раз несистемные партии левого толка.

«Все эти «Коммунисты России», Партия Социальной Справедливости и другие муляжи — это инструменты власти, которая таким образом пытается растащить электорат КПРФ. Их горластые руководители рвут на себе рубашку, занимаются социальной демагогией, доказывая, что именно они являются истинными марксистами-ленинцами. А на практике воруют у нас кадры», — сказал он «Эксперту».

Именно поэтому, подчеркивает Тетекин, КПРФ не может организационно объединиться со «спойлерами» — это означало бы проглотить наживку власти.

Шире круг

Тетекин отрицает, что призывы Геннадия Зюганова «превратить глухое народное недовольство в активное сопротивление» и создать народно-патриотический фронт носят конъюнктурный предвыборный характер.

«У любой политической партии круг ее сторонников намного шире, чем количество ее членов. На президентских выборах в 2018 году за Павла Грудинина проголосовало около 9 миллионов человек. Мы считаем этих людей социальной и электоральной опорой нашей партии при том, что списочный состав КПРФ около 150 тысяч. Поэтому народно-патриотический фронт предназначен не под конкретные электоральные задачи 2021 года, а на расширение своей социальной базы в регулярном порядке», — утверждает политик.

Когда речь идет о расширении социальной базы, то здесь КПРФ — в отличие от споров с другими компартиями о том, кто из них правильнее — не проявляет подобной же щепетильности. Для такой задачи неформальная структура «народно-патриотического фронта» очень удобна именно в силу своей неформальности. Она позволяет сплотить под общим флагом очень разнородную публику, от сталинистов до монархистов, по принципу «идеологий много, а Россия на всех одна».

Но, говорит Вячеслав Тетекин, идеология КПРФ в этом плане заключается в том, что патриотизм может быть только левым и никаким иным.

«На рубеже 1990-х годов пытались поменять правое и левое местами, объявляя КПСС выразительницей интересов правых сил, реакционеров, консерваторов. С тех пор повелось наклеивать ярлык «правых» на любые группы и организации, которые выступают в защиту традиционных ценностей от проявления западного менталитета. Мы же в КПРФ не считаем такие движения правыми. Сторонники патриотических сил не обязательно являются левыми по умолчанию, там есть и искренне заблуждающиеся люди. У каждого свои тараканы. Но в данном случае нам важно не то, что человек верит в батюшку-царя, а то, что у него патриотические убеждения», — объясняет он подобную толерантность.

В одной лодке с конкурентами

Стремление лидеров КПРФ собрать максимально широкую коалицию под своей эгидой связано не только с декларируемой с трибуны пленума борьбой с «либеральным по идеологии и разрушительным по результатам» курсом власти. Мотивацией является и объяснимая ревность «старой» партии к более молодым и динамичным конкурентам из собственного лагеря. Формат «народно-патриотического фронта» прекрасно подходит, чтобы «старые» коммунисты могли держать «молодых и ретивых» внесистемных товарищей в рамках приличий, используя их энергию в общих целях, но не давая возможности излишне радикализировать парламентскую фракцию.

Оборотной стороной медали является то, что реализация такого проекта неминуемо притянет людей, для которых их «игрушечные» партии служат только карьерным трамплином в «большую» партию. Тем самым ее лидер взращивает себе конкурентов уже не в идеологическом, а в персональном смысле, считает глава Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Точно такую же технологию, только сознательно, применяет «Единая Россия», готовя себе кадры из числа беспартийных и даже инопартийных деятелей, выделяя им места в избирательных списках в рамках квоты ОНФ. Как показывает многолетняя практика, Зюганов успешно предотвращает любые попытки покушаться на свое место на вершине партии, тщательно выпалывая все альтернативы себе. Но сейчас перед ним стоит совсем другая альтернатива: или сохранить партию под себя, но рискуя при этом низкими результатами выборов в Госдуму, либо поставить партийные интересы выше личных, допустив внутрипартийную конкуренцию», — сказал Ремизов «Эксперту».

Те попытки объединений или размежеваний, которые предпринимает КПРФ, приводят к порой странной политической гибридизации, потому что в ходе таких действий применяется изначально дефектный понятийный аппарат.

«У нас в одной куче то и дело оказываются правые и левые, потому что в 1990-х в российский политический язык вошли искаженные дефиниции в результате споров, считать ли сторонников либеральных ценностей левыми или правыми. Это теперь приводит к тому, что в одной лодке оказываются политики, у которых часть ценностей совпадает, но в другой части они антагонисты. Они могут вместе выступать, к примеру, против пенсионной реформы, но по другим вопросам их разногласия могут быть острее, чем у каждого по отдельности с правящей партией. То есть жизнеспособность таких коалиций сугубо ситуативная», — заключает эксперт.

По мнению политолога, Зюганов, несмотря на собственные призывы к объединению со всеми «здоровыми силами», ни под каким видом не допустит в коалицию деятелей наподобие того же Максима Сурайкина: «Зюганову не нужны недоговороспособные союзники, которые способны рассорить не только компартию с Кремлем, но и самих попутчиков, оказавшихся в одной лодке».