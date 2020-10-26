Прогноз погоды: в Москву вернулось бабье лето

В Москву вернулось бабье лето, или как ранее заявляли синоптики – «бабья осень». Уже сегодня в столичном регионе стало очень тепло. При переменной облачности осадков не ожидается, а воздух к 14:00 прогрелся до плюс 11. В области также комфортно, местами столбики термометров поднимаются выше плюс 12-13.

В ночь на вторник, 27 октября сохранятся плюсовые показатели температуры – 5-6 градусов выше нуля. Начиная со вторника совсем немного похолодает: воздух остынет до плюс 10, после полуночи температурный фон останется на том же уровне, что и сутками ранее – плюс 5-6.

В целом же вся наступившая неделя, по прогнозам синоптиков, будет без особых перепадов – максимум плюс-минус один градус туда-сюда и всё. Климатическая обстановка сухая, довольно тёплая, ожидается ветер южного направления.

В выходные сохранится умеренно тёплая погода, а ноябрь москвичи и гости столицы встретят с плюс 7-9, юго-восточным ветром, атмосферным давлением с небольшим отклонением от нормы и небольшими, кратковременными осадками.

Из архива погоды в Москве

Неделя началась в Москве теплом. При этом сколько-нибудь существенных осадков ни сегодня, ни завтра не будет. Среднесуточная температура воздуха в понедельник остается выше климатической нормы. Однако рекордов ждать всё-таки не приходится.

Согласно архивным данным метеорологов, самая холодная погода 26 октября наблюдалась в Москве ещё в позапрошлом веке: 26 октября 1880 года воздух в городе остывал до зимних показателей – минус 15,2. А вот температурный максимум в этот день фиксировался в 1954 году, когда погодные градусники показывали плюс 15,6.

В 1958 году в Москве шёл сильный ливень – за сутки выпало 19,6 мм осадков при норме 59 мм.

26 октября 2019 года климатическая обстановка была аналогична сегодняшней. Воздух в дневные часы прогревался до плюс 13. А после полуночи – до плюс 8,1.