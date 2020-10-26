Путин похвалил депутатов за работу во время пандемии

Путин в ходе общения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил отличную и слаженную работу парламентариев в сложный для страны период пандемии, пишет kremlin.ru .

Путин отметил, что работа шла по всем направлениям и поблагодарил коллег за оперативность в принятии решений, которые позволили обеспечить слаженную и ритмичную работу всей экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Путин особо отметил хорошую поддержку граждан в области здравоохранения во время эпидемии. Володин рассказал президенту, что 91 депутат Госдумы перенес коронавирусую инфекцию или болеет в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 17 347 новых инфицированных коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии сообщает оперштаб. Предыдущий максимальный суточный прирост был зарегестрирован 23 октября и составлял 17 340. В общей сложности в стране зафиксировано 1 531 224 случаев коронавируса за все время пандемии. Летальных исходов за сутки зафиксировано 219, число безвозвратных потерь за весь период эпидемии вырос до 26 269. Поправились за последние 24 часа 7 574 человека, за все время эпидемии выписаны из российских больниц 1 146 096 пациентов.