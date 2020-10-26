Вход/Регистрация Подписка

Рост проблемных кредитов в России

Москва, 26.10.2020
#PressRelease

Как сообщает Центробанк России, в сентябре 2020 года увеличилось количество жалоб от заемщиков. Они обнаружили просрочку по выданным ранее займам, для которых были одобрены кредитные каникулы на период действия карантина. По информации финансово-аналитического сервиса Credit-10 в России, количество заявок от клиентов составило более 11 тысяч в период с 10 по 23 сентября. В процентном соотношении это 14,1% от общего числа заявок.

По данным специалистов отмена кредитных каникул началась в августе 2020 года. В этот месяц был зафиксирован рекордный показатель по необеспеченным кредитам. На 23.09.2020 года число отклоненных заявок составило 27 тысяч на общую сумму задолженности около 9 млрд. рублей.

Особенности закона о кредитных каникулах

В связи с мировой пандемией коронавируса в России 3 апреля 2020 года был принят закон о кредитных каникулах. Согласно этому закону заемщики получили право на кредитные каникулы сроком до 6 месяцев в следующих случаях:

  • тяжелые заболевания;

  • потеря места работы;

  • уменьшение дохода на 30% и больше.

Заемщики должны были предоставить подтверждающие документы. При этом также были установлены лимиты для кредитов, на которые распространяется действие этого закона. Как сообщает сервис Credit-10, лимит на потребительские кредиты составил от 100 до 250 тысяч рублей, автозаймы – до 600 тысяч, ипотеку – до 1,5 млн.

Для изменения условий кредитования клиенты подали более 2,5 млн. заявок, которые принимались до 30 сентября. После получения отказа по заявке заемщики обращались повторно, и в период с 27.08 по 09.09 количество запросов увеличилось на 7,5% по сравнению с двумя предыдущими неделями (72 тысячи).

Трудности в реализации закона

Как отмечает Е. Лазарева, которая является руководителем проекта «За права заемщиков», большинство клиентов жаловались на банки в апреле и мае, что те просто «теряли» их заявления.

Неоднократно были получены сообщения о том, что некоторые банки самовольно меняли условия кредитования. То есть они предоставляли клиентам не кредитные каникулы, а программу реструктуризации.

Это привело к росту еще большей задолженности, и сегодня 90% быстрых кредитов остаются проблемными. По словам представителей «Сбербанка», заявки были отклонены только тем клиентам, которые не предоставили все необходимые подтверждающие документы.

Весной МФО предупреждали людей о том, что они не смогут подтвердить документально падение доходов из-за получения заработной платы «в конвертах». По мнению экспертов финансово-аналитического ресурса, быстрые кредиты придется реструктуризировать, так как время для подачи заявки на кредитные каникулы закончилось.

В результате и банкам, и их клиентам придется искать новые возможности и пути решения проблемы. Для покрытия долгов по проблемным кредитам банки вынуждены и в дальнейшем наращивать резервы. Уже за первые семь месяцев они перечислили в резерв 156 млрд. рублей, а это на 102 млрд. рублей больше, чем в прошлом году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Цифровизация на основе немецких технологий

Немецкие и австрийские компании имеют значимые компетенции в области разработки и внедрения современных ИТ-решений. О том, к каким из них российский бизнес проявляет особый интерес, рассказывает управляющий партнер австрийско-немецкой компании msg Plaut в России Вольфганг Кестлер

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

«Организационный иммунитет» для компании

Условия пандемии заставляют компании адаптироваться к новым непростым рыночным условиям. О том, как успешно перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми реалиями потребительских предпочтений, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор ООО Миле СНГ, представительства немецкого производителя бытовой и профессиональной техники премиум-класса Miele в России

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: названа главная опасность для рубля
    Результаты президентских выборов в США, считают западные аналитики, важнее для «здоровья» рубля, чем даже состояние российской экономики.
  2. Турция копает под «Газпром»
    Турецкие спецслужбы арестовали шестерых сотрудников бывшей «дочки» российской газовой компании, обвинив их в шпионаже в пользу России
  3. Валютные депозиты вновь популярны
    Свой коллективный прогноз валютного курса сделали вкладчики российских банков, нарастивших долю сбережений, хранимых ими в валюте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама