Рост проблемных кредитов в России

Как сообщает Центробанк России, в сентябре 2020 года увеличилось количество жалоб от заемщиков. Они обнаружили просрочку по выданным ранее займам, для которых были одобрены кредитные каникулы на период действия карантина. По информации финансово-аналитического сервиса Credit-10 в России, количество заявок от клиентов составило более 11 тысяч в период с 10 по 23 сентября. В процентном соотношении это 14,1% от общего числа заявок.

По данным специалистов отмена кредитных каникул началась в августе 2020 года. В этот месяц был зафиксирован рекордный показатель по необеспеченным кредитам. На 23.09.2020 года число отклоненных заявок составило 27 тысяч на общую сумму задолженности около 9 млрд. рублей.

Особенности закона о кредитных каникулах

В связи с мировой пандемией коронавируса в России 3 апреля 2020 года был принят закон о кредитных каникулах. Согласно этому закону заемщики получили право на кредитные каникулы сроком до 6 месяцев в следующих случаях:

тяжелые заболевания;

потеря места работы;

уменьшение дохода на 30% и больше.

Заемщики должны были предоставить подтверждающие документы. При этом также были установлены лимиты для кредитов, на которые распространяется действие этого закона. Как сообщает сервис Credit-10, лимит на потребительские кредиты составил от 100 до 250 тысяч рублей, автозаймы – до 600 тысяч, ипотеку – до 1,5 млн.

Для изменения условий кредитования клиенты подали более 2,5 млн. заявок, которые принимались до 30 сентября. После получения отказа по заявке заемщики обращались повторно, и в период с 27.08 по 09.09 количество запросов увеличилось на 7,5% по сравнению с двумя предыдущими неделями (72 тысячи).

Трудности в реализации закона

Как отмечает Е. Лазарева, которая является руководителем проекта «За права заемщиков», большинство клиентов жаловались на банки в апреле и мае, что те просто «теряли» их заявления.

Неоднократно были получены сообщения о том, что некоторые банки самовольно меняли условия кредитования. То есть они предоставляли клиентам не кредитные каникулы, а программу реструктуризации.

Это привело к росту еще большей задолженности, и сегодня 90% быстрых кредитов остаются проблемными. По словам представителей «Сбербанка», заявки были отклонены только тем клиентам, которые не предоставили все необходимые подтверждающие документы.

Весной МФО предупреждали людей о том, что они не смогут подтвердить документально падение доходов из-за получения заработной платы «в конвертах». По мнению экспертов финансово-аналитического ресурса, быстрые кредиты придется реструктуризировать, так как время для подачи заявки на кредитные каникулы закончилось.

В результате и банкам, и их клиентам придется искать новые возможности и пути решения проблемы. Для покрытия долгов по проблемным кредитам банки вынуждены и в дальнейшем наращивать резервы. Уже за первые семь месяцев они перечислили в резерв 156 млрд. рублей, а это на 102 млрд. рублей больше, чем в прошлом году.