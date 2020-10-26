Рубль вернулся к росту в понедельник

Торги понедельника оказались достаточно позитивными для российской валюты. Санкционные риски, давившие последнее время на котировки, постепенно были включены в цену, и инвесторы практически перестали обращать на них внимание, как и на события в Нагорном Карабахе.

Без серьезных подвижек на этом фронте, негативное влияние этих факторов исчерпано. Начав торги с отметок в 76,54 рубля за доллар и 90,61 рубля за евро, к 17:11 по Москве, нацвалюта смогла заметно укрепиться, и находилась на отметках 76,05 рубля за доллар и 89,92 рубля за евро.

При этом судя по индексу доллара, американская валюта тоже падать перестала. Индекс DXY с 92,76 пункта на тот же момент дорос до 93,93 пункта. Аналитики заявляют о локальной перекупленности рубля, а так же о том, что рубль откровенно «спасают» Минфин и Центробанк. По оценкам аналитиков, к концу недели стоит ждать некоторого ослабления рубля, до 77-78 рубля за доллар и 90-91 рубля за евро.