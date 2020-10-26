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Наследники империи Samsung заплатят рекордный налог с наследства

Москва, 26.10.2020
#Налоги
#Мир
  • Наследники империи Samsung заплатят рекордный налог с наследства

AP/TASS

В Сеуле в воскресенье на 79-м году скончался легендарный бизнесмен, владелец конгломерата Samsung Ли Гон Хи. Ли оставил после себя немалое состояние, составляющее, по данным информагентства Yonhap, порядка 18 трлн вон (15,9 млрд долларов). Теперь уже бывшему председателю правления Samsung принадлежали 4,18% акций главной компании конгломерата - Samsung Electronics Co., а также 0,08% привилегированных акций этой фирмы. Кроме этого, наследникам достанутся 29,76% акций Samsung Life Insurance Co.; 2.88% акций Samsung C&T Corp., которая фактически является холдинговой компанией конгломерата, и 0,01% акций Samsung SDS Co.

Наследниками Ли являются вдова Хон Рахи и трое детей: единственный сын Ли Чжэ Ен, который с 2015 года, когда отец сильно заболел, фактически руководил семейным бизнесом; и две дочери: Ли Буджин и Ли Со Хён (третья, младшая дочь кончила жизнь самоубийством). Им придется заплатить рекордный для Южной Кореи налог с наследства. По оценкам специалистов он составит приблизительно 10 трлн вон (8,83 млрд долларов).

Как отмечает издание Korean Herald, наследники могут растянуть выплату налога с наследства на несколько лет. Южнокорейские законы разрешают сделать это в течение пяти лет.

Так, по крайней мере, решили поступить наследники еще одного очень известного южнокорейского промышленника, владельца LG Group Ку Бон Му, скончавшегося два с половиной года назад. Правда, там налог был в десять раз меньше – 800 млн долларов.

Хон Рахи и при жизни мужа считалась одной из самых богатых женщин в Южной Корее. Ей принадлежат 0,91% акций Samsung Electronics Co., оцениваемые в 3,2 трлн вон.

Ли Чжэ Ен, формально исполнявший обязанности вице-президента Samsung Electronics, владеет 0,7% акций компании, а также 17,33% акций Samsung C&T и акции других подразделений конгломерата, которые стоят 7,1 трлн вон.

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