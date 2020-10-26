Шансы Байдена и Трампа практически равны

Третьего ноября в США пройдут президентские выборы, и, положа руку на сердце, нельзя спрогнозировать их финал. Большинство американских граждан, равно как и большинство штатов, давно определились со своим выбором и при этом люто ненавидит оппонентов. Ничто на свете не может изменить их решения. Судьба доверила определить исход президентских выборов небольшой группе избирателей без твердых политических убеждений в 11 «колеблющихся» штатах. В стране с населением 330 млн человек итог президентских выборов решат несколько десятков тысяч избирателей. Для победы Байдену не хватает всего 44 выборщиков. Трампу — 145. Кандидаты в президенты готовятся к схватке в Верховном суде, а их сторонники — к вооруженным акциям протеста – пишет в всежем номере журнал «Эксперт» президентскую избирательную кампанию в США.

В фокусе возможного президентского срока Джо Байдена будет идеологическая перезагрузка евроатлантической цивилизации, мягкое давление на Китай путем создания «экономики знания» и отказ от глобализма – в статье «Что будет, если победит Байден» рассматриваются последствия возможной победы кандидата от Демократической партии США.