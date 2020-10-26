«Слуга народа»: сами мы не местные

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти – украинцы выбирали мэров городов и депутатов городских и сельских советов. Выборы депутатов местных советов прошли по мешанной партийно-мажоритарной системе — избиратели как голосовали за партийный список, так и за отдельных кандидатов.
Выборы мэров городов, с формально точки зрения, не имели отношения к партийной схватке. Однако, за каждым кандидатом на пост главы города стояла какая-то политическая сила: либо наспех созданная под эти выборы местная организация, либо парламентская партия.
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняла в выборах самое активное участие, выдвинув кандидатов как в советы, так и на должности мэров. Местные выборы не вызвали особого энтузиазма у украинских избирателей – явка составила 36,88%. На президентских выборах 2019 года явка составила 61,37 %, а на парламентских выборах прошлого года она была 49,84 %.
По результатам выборов мэров всех украинских городов ни один представитель партии Зеленского не смог одержать на них победу. Хуже того, кандидаты от «Слуги народа» занимали не второе, а третье или четвертое место.
Например, в Киеве, по результатам экзит-полов и данным параллельного подсчета голосов в штабах кандидатов, действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает с 51% голосов, а представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук с 8% голосов занимает четвертое место. На выборах в Киевский городской совет «Слуга народа» идет на третьем месте с 9,5% голосов.
На выборах в горсовет Мариуполя «Слуга народа» занимает четвертое место с 5,7% голосов. В Харьковский городской совет партия Зеленского проходит с 12,9% голосов, заняв третье место среди партий. В Днепровский городской совет (бывший Днепропетровск) «Слуга народа» так же заняла третье место среди партий с 15,2% голосов.
На выборах мэра города Одессы, куда Зеленский делегировал участника команды КВН «Одесские джентльмены» (чемпион сезона 1986-1987 года) Олега Филимонова, кандидат «Слуги народа так же провалился, заняв третье место с 15,5% голосов. В Одесский городской совет «Слуга народа» проходит на третьем месте с 15,95% голосов избирателей.
На западной Украине позиции партии Зеленского оказались еще слабее, чем в центре и на Юго-Востоке. По итогам выборов во Львовский городской совет «Слуга народа» не смогла преодолеть проходного барьера в 5% и заняла лишь шестое место с 4,6%.
Напомним, что в июле 2019 года «Слуга народа» победила на парламентских выборах на Украине, получив 43,1% голосов по партийным спискам и более половины парламентских мест по мажоритарным округам.
Необычным событием для прошедших выборов стал опрос граждан, организованный президентом Украины Владимиром Зеленским. Опрос не имел статуса референдума, не имеет юридической силы и проводился независимо от выборов. «Волонтеры» Зеленского присутствовали рядом с большинством избирательных участков (они не имели права проводить опрос на самих участках) с собственными опросными листами и импровизированными урнами для голосования.
Гражданам предлагалось ответить на пять вопросов. Приведем их сразу вместе с итогами. Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», голоса распределились следующим образом.
1)Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% опрошенных. 2) Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддержали 70% проголосовавших. 3) Пожизненное заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% граждан. 4) Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддержали 95% участников опроса. 5) И лишь создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддержали менее половины ответивших – 45% граждан.
По мнению большинства украинских политологов, опрос Зеленского был призван увеличить явку его сторонников на местных выборов и повысить пошатнувшийся рейтинг «Слуги народа». Ничто не мешало действующему президенту и его партии, обладающей большинством в парламенте, провести данные решения через Верховную Раду Украины. Равно как и ничто не мешало провести и нормальный референдум по любому вопросу.
Зеленский в 2019 году получил 73% голосов во втором туре президентских выборов благодаря раздаче популистских обещаний. Избиратели поверили, что он готов бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе. Как выяснилось в ходе опроса, избиратели так же недовольны коррупцией и настроены против бездействующих депутатов парламента. Но сегодня коррупция ассоциируется с правительством и окружением Зеленского, а «бесполезные депутаты» Верховного совета – это представители политической силы действующего президента. Попытка Зеленского заменить обещанный им мир на Востоке страны на «свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей» так же не имела успеха.
Местные выборы на Украине сделали очевидной общегосударственную проблему: избиратели окончательно разочаровались в действующем президенте и его партии, но отсутствует общеукраинская политическая сила, пользующаяся доверием большей части страны. Победу на местных выборах одержали местные вожди и их партии, но перспективы победить на общенациональных выборах у них нет.