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«Слуга народа»: сами мы не местные

Москва, 26.10.2020
#Выборы в СНГ
#Украина
#Политика
#Мир
  • «Слуга народа»: сами мы не местные

Президент Украины Владимир Зеленский

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

 

Не заслужили голосов

 

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти – украинцы выбирали мэров городов и депутатов городских и сельских советов. Выборы депутатов местных советов прошли по мешанной партийно-мажоритарной системе — избиратели как голосовали за партийный список, так и за отдельных кандидатов.

Выборы мэров городов, с формально точки зрения, не имели отношения к партийной схватке. Однако, за каждым кандидатом на пост главы города стояла какая-то политическая сила: либо наспех созданная под эти выборы местная организация, либо парламентская партия.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняла в выборах самое активное участие, выдвинув кандидатов как в советы, так и на должности мэров. Местные выборы не вызвали особого энтузиазма у украинских избирателей – явка составила 36,88%. На президентских выборах 2019 года явка составила 61,37 %, а на парламентских выборах прошлого года она была 49,84 %.

По результатам выборов мэров всех украинских городов ни один представитель партии Зеленского не смог одержать на них победу. Хуже того, кандидаты от «Слуги народа» занимали не второе, а третье или четвертое место.

Например, в Киеве, по результатам экзит-полов и данным параллельного подсчета голосов в штабах кандидатов, действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает с 51% голосов, а представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук с 8% голосов занимает четвертое место. На выборах в Киевский городской совет «Слуга народа» идет на третьем месте с 9,5% голосов.

На выборах в горсовет Мариуполя «Слуга народа» занимает четвертое место с 5,7% голосов. В Харьковский городской совет партия Зеленского проходит с 12,9% голосов, заняв третье место среди партий. В Днепровский городской совет (бывший Днепропетровск) «Слуга народа» так же заняла третье место среди партий с 15,2% голосов.

На выборах мэра города Одессы, куда Зеленский делегировал участника команды КВН «Одесские джентльмены» (чемпион сезона 1986-1987 года) Олега Филимонова, кандидат «Слуги народа так же провалился, заняв третье место с 15,5% голосов. В Одесский городской совет «Слуга народа» проходит на третьем месте с 15,95% голосов избирателей.

На западной Украине позиции партии Зеленского оказались еще слабее, чем в центре и на Юго-Востоке. По итогам выборов во Львовский городской совет «Слуга народа» не смогла преодолеть проходного барьера в 5% и заняла лишь шестое место с 4,6%.

Напомним, что в июле 2019 года «Слуга народа» победила на парламентских выборах на Украине, получив 43,1% голосов по партийным спискам и более половины парламентских мест по мажоритарным округам.

 

Находчиво, но не очень весело

 

Необычным событием для прошедших выборов стал опрос граждан, организованный президентом Украины Владимиром Зеленским. Опрос не имел статуса референдума, не имеет юридической силы и проводился независимо от выборов. «Волонтеры» Зеленского присутствовали рядом с большинством избирательных участков (они не имели права проводить опрос на самих участках) с собственными опросными листами и импровизированными урнами для голосования.

Гражданам предлагалось ответить на пять вопросов. Приведем их сразу вместе с итогами. Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», голоса распределились следующим образом.

1)Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% опрошенных. 2) Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддержали 70% проголосовавших. 3) Пожизненное заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% граждан. 4) Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддержали 95% участников опроса. 5) И лишь создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддержали менее половины ответивших – 45% граждан.

По мнению большинства украинских политологов, опрос Зеленского был призван увеличить явку его сторонников на местных выборов и повысить пошатнувшийся рейтинг «Слуги народа». Ничто не мешало действующему президенту и его партии, обладающей большинством в парламенте, провести данные решения через Верховную Раду Украины. Равно как и ничто не мешало провести и нормальный референдум по любому вопросу.

Зеленский в 2019 году получил 73% голосов во втором туре президентских выборов благодаря раздаче популистских обещаний. Избиратели поверили, что он готов бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе. Как выяснилось в ходе опроса, избиратели так же недовольны коррупцией и настроены против бездействующих депутатов парламента. Но сегодня коррупция ассоциируется с правительством и окружением Зеленского, а «бесполезные депутаты» Верховного совета – это представители политической силы действующего президента. Попытка Зеленского заменить обещанный им мир на Востоке страны на «свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей» так же не имела успеха.

Местные выборы на Украине сделали очевидной общегосударственную проблему: избиратели окончательно разочаровались в действующем президенте и его партии, но отсутствует общеукраинская политическая сила, пользующаяся доверием большей части страны. Победу на местных выборах одержали местные вожди и их партии, но перспективы победить на общенациональных выборах у них нет.

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