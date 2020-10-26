США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, министерства нефти Ирана, Национальной иранской нефтяной компании и Национальной иранской танкерной компании. Санкции введены за финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «поддержку террористических организаций и своей ядерной программы».

«Иранский режим использует нефтяной сектор для финансирования дестабилизирующей деятельности КСИР. Иранский режим по-прежнему ставит свою поддержку террористических организаций и своей ядерной программы в приоритет над потребностями иранского народа», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

18 октября Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введет санкций против тех стран, которые будут поставлять оружие Ирану. При этом глава внешнеполитического ведомства США ссылался на решение Совета Безопасности ООН, которое уже утратило свою силу.