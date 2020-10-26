В России за сутки установлен антирекорд по числу новых заболевших COVID

В России за последние 24 часа выявлено 17 347 новых инфицированных коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии сообщает оперштаб.

Предыдущий максимальный суточный прирост был зарегестрирован 23 октября и составлял 17 340. В общей сложности в стране зафиксировано 1 531 224 случаев коронавируса за все время пандемии.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 219, число безвозвратных потерь за весь период эпидемии вырос до 26 269. Поправились за последние 24 часа 7 574 человека, за все время эпидемии выписаны из российских больниц 1 146 096 пациентов.

В Москве за сутки зафиксировано еще 5224 случаев COVID-19, столица по-прежнему на первом месте по числу заболевших. На втором месте Санкт-Петербург (+715), на третьем месте Московская область (+499). В пятерке Нижегородская область (+376) и Ростовская область (+312). В десятку самых неблагополучных регионов вошли Архангельская область (+298), Свердловская область (+281), Красноярский край (+274), Воронежская область (+272), Забайкальский край (+234).