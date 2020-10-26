Эксперты не ожидают паники с рублем

ЦБ укрепил позиции в авиации

Банк России опубликовал комментарий по дополнительным операциям на валютном рынке, связанным с использованием средств Фонда национального благосостояния. Согласно сообщению регулятора, уже с понедельника, 26 октября 2020 года, объем ежедневных продаж валюты будет увеличен на 1,1 млрд рублей и составит 4 млрд. В ЦБ объяснили необходимость такого увеличения продажей валюты на внутреннем рынке в рамках сделки с акциями «Аэрофлота» и Сбербанка.

Как пояснили в Банке России, конверсионные операции со средствами ФНБ для реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств, так и в иных целях, в частности при размещении денег фонда в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях. Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» на внутреннем валютном рынке.

«С учетом данного подхода и необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках сделки с акциями «Аэрофлот» Банк России с 26 октября 2020 года будет проводить продажу иностранной валюты в объеме, эквивалентном 4 млрд рублей в день. Данная сумма включает в себя и объявленные ранее продажи иностранной валюты, связанные с приобретением ФНБ пакета акций ПАО Сбербанк», – сообщил регулятор.

В октябре Минфин купил акций авиакомпании в общей сложности на 50 млрд рублей. Кроме того, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в четвертом квартале планируется реализовать валюты на 185 млрд руб.

Доллар далеко не улетит

Это закономерное решение со стороны ЦБ, поскольку в настоящий момент можно ожидать усиления негативного давления на курс отечественной валюты, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В мире, отмечает он, растут масштабы второй волны пандемии, ежедневно фиксируются рекордные показатели по заболеваемости в странах ЕС, государства идут на все большее ужесточение карантинных мер (от закрытия отраслей до комендантского часа).

Все это может привести к новому витку снижения нефтяных котировок, к которым рубль довольно чувствителен. Кроме того, приближение даты выборов в США добавляет общей нестабильности, а также существует риск введения новых санкций со стороны Белого дома и правительства ЕС. Рост заболеваемости коронавирусом в России также ведет к сокращению потребительского спроса, усилению негативных тенденций в экономике.

На этом фоне решение поддержать курс рубля повышенным размером валютных интервенций выглядит вполне разумным, повторяет Артем Деев. Регулятор также оценивает динамику роста инфляции (которая не должна выйти за рамки 3,9-4,2%). И, считает аналитик, в перспективе можно ожидать, что действия ЦБ РФ и повышенный спрос на рублевую ликвидность ввиду налогового периода позволят удержаться рублю в рамках 76-78 в паре с долларом и на уровне 90-92 в паре с европейской валютой.

И все же, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, в принятых в минувшую пятницу решениях ЦБ не следует искать скрытый подтекст в отношении происходящего на внутреннем валютном рынке. Фактор предстоящих 3 ноября выборов президента США, на которых победу может одержать кандидат от демократов Джо Байден, назвавший Россию угрозой, мог рассматриваться при принятии решении о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Но он не мог оказаться определяющим на фоне ускорения недельных темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Сохранение ключевой ставки, когда ситуация в экономике диктует ее понижение, при прочих равных может рассматриваться в качестве фактора поддержки национальной валюты

Нет скрытой поддержки рублю и в решении о продаже иностранной валюты в рамках сделки с акциями «Аэрофлота», продолжает эксперт. Объем интервенций относительно невелик – 1,1 млрд руб. и добавит порядка 15 млн долларов в день к тем 115 млн долларов, которые и так ежедневно поступают от регулятора в рамках бюджетного правила и сделки от продажи правительству акций Сбербанка. Да, эффект будет, но незначительный, и он может «раствориться» сразу после выборов 3 ноября, когда объемы торгов на рынке возрастут и интервенции Банка России станут менее «заметными».

Несколько слов стоит сказать и о нейтралитете ЦБ к диспозиции на валютном рынке, о котором говорят комментарии ее председателя Эльвиры Набиуллиной, замечает Михаил Коган. Он отметила, что валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов, и что рисков для финансовой стабильности нет. По ее словам, напоминает он, динамика обменного курса учитывается при принятии решений по ключевой ставке, но определяющим для регулятора с конца 2014 года выступает таргетирование инфляции. Почти шесть лет назад Банк России отказался от удержания рубля в коридоре бивалютной корзины и с тех пор прибегает к активным интервенциям только лишь в случае резких колебаний на рынке, которые могут подорвать ценовую стабильность, напоминает экперт. В последний раз это произошло в марте этого года в период потрясений на мировых рынках на фоне пандемии COVID-19.

На чем подрос рубль

Последние успехи рубля, который отвоевал у доллара почти 4 рубля от минимумов с начала года (почти 5%),можно связать с рядом факторов. В их числе, указывает Михаил Коган, решение правительства о сокращении доли валютной ликвидности госкомпаний, повышение цен на нефть и снижение геополитической премии после того, как опасения санкций из-за ухудшения самочувствия политика Алексея Навального и поддержки Александра Лукашенко после прошедших выборов в Белоруссии не материализовались в серьезные санкции. Рубль также поддержали ожидания принятия в Конгрессе США новой программы стимулов, хотя переговоры застопорились.

Ключевым в ближайшие недели станет исход президентских выборов в США, соглашается аналитик. Сохранение нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа у власти приведет к укреплению рубля, поскольку на этот вариант сейчас ставят немногие. С другой стороны его поражение Джо Байдену, который пообещал расширение санкций против России, не означает панических покупок валюты. Эмоциональные покупки возможны, но они скорее всего будут пресечены последующими продажами. Причина в механике рынка, который уже подготовился к такому сценарию.

Это еще не разворот

Может сработать правило «покупай на слухах, продавай по факту». Нужно учитывать, что инаугурация нового президента состоится лишь в январе, а реализация замыслов Байдена в отношении России станет возможной только в случае получения контроля демократов в Сенате, где сейчас доминируют республиканцы, что неочевидно. К тому же предстоящие выборы могут оказаться историческими – из-за пандемии подсчет голосов может затянуться, а оба кандидата могут не признать их итоги.

С технической точки зрения рубль подал серьезную заявку на продолжение фазы укрепления, которая может продлиться и после выборов. О развороте рубля, заключает МихаилКоган, говорить не приходится, но прогнозы скорого возврата по доллару к 80 руб. выглядят безосновательными. Скорее, прежде курс доллара опустится к 74 руб.