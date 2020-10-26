В Белоруссии опровергли сообщения о забастовке на «Гродно Азот»

По сообщению представителя концерна ОАО «Гродно Азот» Александра Тищенко, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Он уточнил, что были попытки перекрыть вход в здание для сотрудников завода.

«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения», - заявил он.

Тищенко подчеркнул, что завод продолжает выпускать продукцию, никакой забастовки нет, ситуация штатная, как и на других предприятиях концерна. По его словам, информация распространенная в Telegram-каналах о начале забастовок не подтверждается.

Наряду с этим, недалеко от проходной ОАО «Гродно Азот» произошли задержания, сообщает белорусский портал tut.by, ссылаясь на очевидцев. Утром СМИ республики передавали, что на всех крупнейших предприятиях страны с утра дежурят наряды полиции.

25 октября истек срок ультиматума, выдвинутого президенту Белоруссии Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост глав страны Светланой Тихановской. Среди требований значятся отставка президента Белоруссии, освобождение политзаключенных, прекращение насилия.