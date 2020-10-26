В Британии заявили, что их вакцина вызвала иммунитет у пожилых людей

Британская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, которая была разработана научным коллективом Оксфордского университета совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, вызвала устойчивый иммунный ответ у граждан старшего поколения в ходе третьей фазы испытаний, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседников издания, проведенные исследования иммунологического анализа крови пожилых участников эксперимента подтверждают, что их иммунный ответ на препарат стал точно таким же как и у британцев в возрасте 18-55 лет. Профессор вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Болл, назвал результаты «многообещающим признаком».

«Данные, которые показывают, что вакцина генерирует хороший иммунитет в возрастной группе старше 55 лет и сопровождается хорошей реакцией у более пожилых людей, я думаю, это многообещающий признак», - цитирует издание Болла.

При этом полной уверенности в том, что вакцина окажется полностью безопасной для всех пожилых граждан пока нет, это станет известно после анализа всех испытаний для этой возрастной группы.