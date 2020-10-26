В ФЗНЦ рассказали о влиянии Эрдогана на ситуацию с Шугалеем и Суэйфаном

Судьба Максима Шугалея и Самера Суэйфана сейчас во многом зависит от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он отметил, что, после перевода россиян из тюрьмы «Митига» на турецкую военную базу, лидер Турции имеет возможность кардинально изменить их судьбу. По словам главы ФЗНЦ, содействие со стороны Турции в вопросе возвращения в Россию Максима Шугалея и Самера Суэйфана подтвердит и укрепит дружеские отношения Москвы и Анкары. В связи с этим он написал турецкому президенту открытое письмо.

«Действительно, сейчас очень многое зависит от доброй воли и позиции президента Турции, к которому я и обращаюсь. Я надеюсь, что российские журналисты и турецкие СМИ максимально распространят это письмо. По моим подозрениям, есть отдельные деятели в Правительстве национального согласия Ливии и некоторые силы в Турции, которые хотят на ровном месте искусственно нагнести страсти, подтолкнув страны и народы к конфронтации. Мы этого не хотим, у нас огромное количество стратегических интересов и точек пересечения. Сегодня предоставляется уникальная возможность мирно и корректно разрешить проблему продолжительностью в полтора года», — заявил глава Фонда в комментарии Федеральному агентству новостей.

Напомним, социолога и его переводчика похитили в мае 2019 года во время рабочей командировки в Ливию. До перевода на турецкую базу их незаконно удерживали в тюрьме «Митига», которая находится под контролем группировки RADA. До сих пор власти Триполи не предъявили официальные обвинения российским ученым.