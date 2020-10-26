В Кремле рассказали, что Путин получает всю информацию по ситуации с COVID-19 в России

Глава президентской пресс-службу Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по ситуации с коронавирусом в нашей стране.

«Безусловно, Путин получает всю информацию, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Вы знаете, что работает оперативный штаб. Помимо штаба, функционирует информационный центр. И, конечно же, и по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация президенту оперативно докладывается».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе общения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил отличную и слаженную работу парламентариев в сложный для страны период пандемии.

Российский лидер отметил, что работа шла по всем направлениям и поблагодарил коллег за оперативность в принятии решений, которые позволили обеспечить слаженную и ритмичную работу всей экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Путин особо отметил хорошую поддержку граждан в области здравоохранения во время эпидемии. Володин рассказал президенту, что 91 депутат Госдумы перенес коронавирусую инфекцию или болеет в настоящий момент.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 17 347 новых инфицированных коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии.

Всего к утру 26 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 531 224. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 146 096 (+7 574), активных случаев – 358 859 (+9 554). Жертвами коронавируса в РФ стали 26 269 человек – 219 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 224 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская область (+376) и Ростовская область (+312).

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. 23 октября – их стало уже более 17 тыс.